Мещеряков – о планах «Локомотива»: «Хочется замахнуться на золотой дубль и выход из группы ЛЧ»

Председатель совета директоров «Локомотив» Анатолий Мещеряков поделился планами на следующий сезон.

По итогам завершившегося сезона команда Юрия Семина выиграла Кубок России, финишировала второй в Премьер-лиге и вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

«Сезон вышел неоднозначным, его можно разделить на две части, ровно пополам, прежде всего, это связано со скомканной подготовкой к сезону, потому что все наши основные игроки играли за сборные на чемпионате мира, это наложило определенные трудности.

Считаю, что команда смогла сыграть во второй половине сезона лучше. По моему личному мнению, сезон можно назвать успешным, но нам есть куда расти. Очень хочется замахнуться на золотой дубль и выход из группы Лиги чемпионов и проход как можно дальше.

Будем готовиться к следующему сезону. 6 июля уже начинается новый сезон, тем веселее жить», – сказал Мещеряков.