Азмун: «Поздравляю Чалова, но для меня чемпионство важнее, чем личные заслуги»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал победу Федора Чалова (ЦСКА) в списке бомбардиров чемпионата России.

«Мы добились заслуженного чемпионства. Хочу поздравить болельщиков, своих партнеров по команде.

Мы сделали все для того, чтобы стать чемпионами. Хотел бы поздравить Федора Чалова, он хороший футболист. Но для меня чемпионство команды важнее, нежели личные заслуги. Поэтому я с самого начала не думал о том, чтобы стать лучшим бомбардиром.

Для меня был важен наш общий титул. Надеюсь, в следующем сезоне я продолжу хорошо играть и буду радовать наших поклонников», – сказал Азмун.