Кононов: «Доволен ли я своей работой в «Спартаке»? Мы разочарованы поражением. Все остальное не по делу»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча заключительного 30-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) проигнорировал вопрос о том, доволен ли он своей работой в московском клубе.

В результате поражения «Спартак» в итоговой таблице опустился в четвертого места на пятое и теперь сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы, а не сразу в групповом.

«Доволен ли я своей работой на посту главного тренера «Спартака»? Первое: мы разочарованы поражением. Все остальное не по делу», – сказал Кононов.