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    Кононов: «Доволен ли я своей работой в «Спартаке»? Мы разочарованы поражением. Все остальное не по делу»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча заключительного 30-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) проигнорировал вопрос о том, доволен ли он своей работой в московском клубе.

    В результате поражения «Спартак» в итоговой таблице опустился в четвертого места на пятое и теперь сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы, а не сразу в групповом.

    «Доволен ли я своей работой на посту главного тренера «Спартака»? Первое: мы разочарованы поражением. Все остальное не по делу», – сказал Кононов.

    • 53-летний специалист возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года.
    • В этом сезоне москвичи показали наихудший результат по забитым мячам (36) в истории чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии26
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      Рейтинг: +4730

      prezent2017 1 минуту назад

      Все остальное не по делу, а поражение по-делу.

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      Рейтинг: +10522

      bset 11 минут назад

      Мы вами довольны. До последнего верил, что, несмотря на наш весенний провал, вы все-таки подвинетесь и уступите нам прямую путевку в ЛЕ)

      1
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      Рейтинг: +338

      Muboraksho 12 минут назад

      Ни одного комментарии в поддержку Кононова нет. И болельщики Спартака по всему миру разбросаны и они самые изысканные болельщики которые знают что такое спартаковский тотальный футбол похожее на голландскую. Если уж они бракуют и тренера и игру, то необходимо прислушиваться к их мнению.

      0
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      Рейтинг: +623

      Пестрый 14 минут назад

      Через пару дней СД и если Федун скажет что 5 место позор но Кононов продолжит работу, то возможно он захочет повторить свой трюк двухгодичной давности только вот кого он теперь на роль карреры присмотрел это вопрос? Для Федуна главное что бы было дешево и сердито))

      0
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      Рейтинг: +3687

      Спартач80 17 минут назад

      Вали из команды-идарас!!!

      1
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      Рейтинг: +812

      AЛЕКС73 22 минуты назад

      Кононов уходи по хорошему !!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +168

      Александр Став 53 минуты назад

      да были и 8-места при Скале, Чернышове и компании и при Червиченко в общем. Полной катастрофы нет, просто команде нужен забивной нападающий, ибо Зе и Адриано не тянут, и 1-2 умных плеймейкера, которые смогут строить атаки не только тупыми забросами вперёд, ибо сейчас в команде одни бегунки. ну и долечить всех травмированных естественно.

      1
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      Рейтинг: +1303

      Бабушка Зильзиля 58 минут назад

      Если Федуну нравится, то лучший работник "мясокомбината" тоже доволен!

      0
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      Рейтинг: +255

      Gazelvagen877 1 час назад

      Каррера был с яйцами. Федун ни когда ни кому работать не даёт. Гонится за счастьем и получает член

      3
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      Рейтинг: +255

      Gazelvagen877 1 час назад

      Конечно доволен. Бабки то платят. А победа или нет не важно. Самый конченный тренер

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