Бабаев: «ЦСКА второй раз обходит «Спартак» на финише. Мелочь, но приятно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение о разгроме «Крыльев Советов» (6:0) в 30-м туре РПЛ. Руководитель отметил, что ему приятно во втором сезоне подряд обойти на финише «Спартак».

В итоговой таблице армейцы поднялись с пятого на четвертое место, так как команда Олега Кононова в последнем матче уступила «Оренбургу» (0:2).

В сезоне-2017/18 ЦСКА перед последним туром занимал третью строчку, отставая от «Спартака» на одно очко. Но благодаря победе над «Анжи» (2:1) и поражению красно-белых от «Динамо» (0:1) завершили сезон на второй месте, получив право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Спартак» же отправился в квалификацию ЛЧ, которую в итоге не прошел.

«Мы довольны. Сегодня вышел праздник: день рождения президента и самая крупная победа в сезоне. Федя (Федор Чалов) – лучший бомбардир. Одни позитивные моменты. Хотелось бы быть выше, но на финише второй раз обходим «Спартак». Мелочь, но приятно.

Начинать с группы в Лиге Европы очень важно без вот этих дополнительных матчей. Это серьeзное подспорье. Довольны, что на мажорной ноте закончили сезон», – сказал Бабаев.