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    Чалов – самый молодой лучший бомбардир в истории ЧР

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов выиграл гонку лучших бомбардиров РПЛ в сезоне-2018/19.

    21-летний футболист забил 15 голов в 30-ти встречах. Он стал самым молодым лучшим бомбардиром чемпионата России в истории турнира.

    Россиянин дебютировал за москвичей в РПЛ 18 ноября 2016 года в игре с тульским «Арсеналом». По итогам сезона-2016/17 игрок отличился в Премьер-лиге шесть раз в 15-ти матчах.

    В предыдущем сезоне Чалов провел в РПЛ 20 игр и также забил шесть мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6946

      Cules2013 11 минут назад

      Приличная стата, особенно для сверхнезабивного чемпионата России. Вообще в этом году много игроков-открытий из нападения - Шапи, Сутормин, Азмун прибавил и наконец-то показывает то, что от него давно ждали и т.д. Или это только мне так кажется, и сезон был рядовым?

      0
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      Рейтинг: +281

      ursosan 26 минут назад

      Фёдор талантливый парень. Главное чтобы не стал вечно подающим надежды и мячи. В идеале уехать в условный аякс. Там мог бы вырасти в нападающего экстра класса

      2
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      Рейтинг: +28950

      portero 27 минут назад

      надеюсь дальше на подъем результаты пойдут ,, всё лучшее ждет впереди.

      2
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      Рейтинг: +392

      LIO1987 28 минут назад

      Красавчеггг!!!

      3
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