Приличная стата, особенно для сверхнезабивного чемпионата России. Вообще в этом году много игроков-открытий из нападения - Шапи, Сутормин, Азмун прибавил и наконец-то показывает то, что от него давно ждали и т.д. Или это только мне так кажется, и сезон был рядовым?
Нападающий ЦСКА Федор Чалов выиграл гонку лучших бомбардиров РПЛ в сезоне-2018/19.
21-летний футболист забил 15 голов в 30-ти встречах. Он стал самым молодым лучшим бомбардиром чемпионата России в истории турнира.
Россиянин дебютировал за москвичей в РПЛ 18 ноября 2016 года в игре с тульским «Арсеналом». По итогам сезона-2016/17 игрок отличился в Премьер-лиге шесть раз в 15-ти матчах.
В предыдущем сезоне Чалов провел в РПЛ 20 игр и также забил шесть мячей.