Нападающий ЦСКА Федор Чалов выиграл гонку лучших бомбардиров РПЛ в сезоне-2018/19.

21-летний футболист забил 15 голов в 30-ти встречах. Он стал самым молодым лучшим бомбардиром чемпионата России в истории турнира.

Россиянин дебютировал за москвичей в РПЛ 18 ноября 2016 года в игре с тульским «Арсеналом». По итогам сезона-2016/17 игрок отличился в Премьер-лиге шесть раз в 15-ти матчах.

В предыдущем сезоне Чалов провел в РПЛ 20 игр и также забил шесть мячей.