Кардозу – автор первого гола на новом стадионе «Динамо»

«Динамо» сегодня на своем поле играет с тульским «Арсеналом» в матче 30-го тура РПЛ.

Встреча проходит на новом стадионе москвичей «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина».

Счет в матче на второй минуте открыл полузащитник динамовцев Мигел Кардозу. Таким образом, он стал автором первого гола на новом стадионе бело-голубых.

Строительство «ВТБ Арены» началось в 2008 году. Ранее ее открытие планировалось на 10 марта матчем 19-го тура со «Спартаком», но было перенесено из-за неудовлетворительного состояния газона.

Кардозу в этом сезоне провел за «Динамо» 16 матчей в чемпионате России и забил три гола.

Динамо – Арсенал. 1:0. Мигел Кардозу, Российская Премьер-Лига, 30 тур 26.05.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube