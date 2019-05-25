В случае победы в ЛЧ «Ливерпуль» установит рекорд по призовым в еврокубках среди английских клубов

«Ливерпуль» установит рекорд по количеству призовых в еврокубках, если победит «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов.

В случае успеха мерсисайдцы заработают 98,1 миллиона фунтов стерлингов, что является рекордной суммой для любого английского клуба в европейских клубных соревнованиях. Если «Ливерпуль» проиграет, он заработает 94,6 миллиона.

Для «Тоттенхэма» эти цифры составят 93 миллиона и 89,5 миллиона соответственно.

Призовые для команд рассчитываются на основе множества различных факторов: от сборов, полученных за участие в групповом раунде (13,5 миллионов фунтов стерлингов каждому), до бонусов за победы и ничьи на групповом этапе (7,9 миллиона фунтов у «Ливерпуля» против 6,9 миллионов у «Тоттенхэма»), дополнительных выплат за победу в 1/8 финала (8,4 миллиона фунтов), в четвертьфинале (более 9,2 миллиона), в полуфинале (более 10,6 миллиона) и финале (еще 13,2 миллиона).

Разница между в призовых между победителем и финалистом составляет 3,5 миллиона фунтов.

Также есть два других призовых потока УЕФА для участников турнира – доля рыночного пула и еще один новый – доля совместного пула.

Первый рассчитывается по сложной формуле, которая учитывает, какое место команда заняла в своем чемпионате в предыдущем сезоне, и сколько телевизионных компаний в ее стране заплатили УЕФА за права на показ Лиги чемпионов.

Второй дает больше призовых денег клубам, которые исторически добивались лучших результатов в Европе за прошлое десятилетие.

Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, в Мадриде.