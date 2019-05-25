Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    В случае победы в ЛЧ «Ливерпуль» установит рекорд по призовым в еврокубках среди английских клубов

    «Ливерпуль» установит рекорд по количеству призовых в еврокубках, если победит «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов.

    В случае успеха мерсисайдцы заработают 98,1 миллиона фунтов стерлингов, что является рекордной суммой для любого английского клуба в европейских клубных соревнованиях. Если «Ливерпуль» проиграет, он заработает 94,6 миллиона.

    Для «Тоттенхэма» эти цифры составят 93 миллиона и 89,5 миллиона соответственно.

    Призовые для команд рассчитываются на основе множества различных факторов: от сборов, полученных за участие в групповом раунде (13,5 миллионов фунтов стерлингов каждому), до бонусов за победы и ничьи на групповом этапе (7,9 миллиона фунтов у «Ливерпуля» против 6,9 миллионов у «Тоттенхэма»), дополнительных выплат за победу в 1/8 финала (8,4 миллиона фунтов), в четвертьфинале (более 9,2 миллиона), в полуфинале (более 10,6 миллиона) и финале (еще 13,2 миллиона).

    Разница между в призовых между победителем и финалистом составляет 3,5 миллиона фунтов.

    Также есть два других призовых потока УЕФА для участников турнира – доля рыночного пула и еще один новый – доля совместного пула.

    Первый рассчитывается по сложной формуле, которая учитывает, какое место команда заняла в своем чемпионате в предыдущем сезоне, и сколько телевизионных компаний в ее стране заплатили УЕФА за права на показ Лиги чемпионов.

    Второй дает больше призовых денег клубам, которые исторически добивались лучших результатов в Европе за прошлое десятилетие.

    Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, в Мадриде.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:54
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru