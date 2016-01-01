«Енисей» предложил «Зениту» устроить для себя обряд удачи

«Енисей» перед матчем 30-го заключительного тура РПЛ с «Зенитом» предложил петербуржцам провести для игроков красноярской команды обряд удачи, чтобы вернуться в Премьер-лигу в следующем сезоне.

«В некоторых лигах есть чемпионский коридор. Давайте в РПЛ введем обряд удачи? Когда чемпионская команда провожает живым коридором вылетающую, чтобы та вернулась в следующем сезоне!

«Зенит», согласны?» – говорится в сообщении красноярцев в твиттере.

«Коллеги, несколько простых правил:

– бадлон;

– поребрик;

– греча;

– тоннель», – ответила пресс-служба «Зенита».