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    «Енисей» предложил «Зениту» устроить для себя обряд удачи

    «Енисей» перед матчем 30-го заключительного тура РПЛ с «Зенитом» предложил петербуржцам провести для игроков красноярской команды обряд удачи, чтобы вернуться в Премьер-лигу в следующем сезоне.

    «В некоторых лигах есть чемпионский коридор. Давайте в РПЛ введем обряд удачи? Когда чемпионская команда провожает живым коридором вылетающую, чтобы та вернулась в следующем сезоне!

    «Зенит», согласны?» – говорится в сообщении красноярцев в твиттере.

    «Коллеги, несколько простых правил:

    – бадлон;

    – поребрик;

    – греча;

    – тоннель», – ответила пресс-служба «Зенита».

    • Игра «Зенит» – «Енисей» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • Ранее красноярцы досрочно вылетели в ФНЛ, а петербургский клуб завоевал золотые медали.

    Источник: Твиттер «Енисея»

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