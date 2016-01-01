«Енисей» предложил «Зениту» устроить для себя обряд удачи

дебилы
«Енисей» перед матчем 30-го заключительного тура РПЛ с «Зенитом» предложил петербуржцам провести для игроков красноярской команды обряд удачи, чтобы вернуться в Премьер-лигу в следующем сезоне.
«В некоторых лигах есть чемпионский коридор. Давайте в РПЛ введем обряд удачи? Когда чемпионская команда провожает живым коридором вылетающую, чтобы та вернулась в следующем сезоне!
«Зенит», согласны?» – говорится в сообщении красноярцев в твиттере.
«Коллеги, несколько простых правил:
– бадлон;
– поребрик;
– греча;
– тоннель», – ответила пресс-служба «Зенита».
- Игра «Зенит» – «Енисей» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 14:00 по московскому времени.
- Ранее красноярцы досрочно вылетели в ФНЛ, а петербургский клуб завоевал золотые медали.