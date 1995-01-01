«Спортинг» – обладатель Кубка Португалии

В финальном матче Кубка Португалии «Спортинг» обыграл «Порту» и стал обладателем трофея.

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, в овертаймах команды еще раз обменялись голами, но победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались лиссабонцы.

Спортинг – Порту – 2:2 (1:1), по пенальти – 5:4

Голы: 0:1 – Соарес, 40; 1:1 – Данилу Перейра (в свои ворота), 45; 2:1 – Дост, 101; 2:2 – Фелипе, 120.

«Спортинг» выиграл Кубок Португалии впервые с 2015 года и в 17-й раз в истории.