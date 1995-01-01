«Спортинг» – обладатель Кубка Португалии

Хоть какой-то титул.
Молодцы.
В финальном матче Кубка Португалии «Спортинг» обыграл «Порту» и стал обладателем трофея.
Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, в овертаймах команды еще раз обменялись голами, но победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались лиссабонцы.
Спортинг – Порту – 2:2 (1:1), по пенальти – 5:4
Голы: 0:1 – Соарес, 40; 1:1 – Данилу Перейра (в свои ворота), 45; 2:1 – Дост, 101; 2:2 – Фелипе, 120.
«Спортинг» выиграл Кубок Португалии впервые с 2015 года и в 17-й раз в истории.
Terminámos a época em festa, juntos dos nossos, em nossa casa#AtéAoFim #DiaDeSporting #ATaçaÉNossa pic.twitter.com/zKjwqLaxEP— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 26 мая 2019 г.