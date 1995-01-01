Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    «Спортинг» – обладатель Кубка Португалии

    В финальном матче Кубка Португалии «Спортинг» обыграл «Порту» и стал обладателем трофея.

    Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, в овертаймах команды еще раз обменялись голами, но победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались лиссабонцы.

    Спортинг – Порту – 2:2 (1:1), по пенальти – 5:4

    Голы: 0:1 – Соарес, 40; 1:1 – Данилу Перейра (в свои ворота), 45; 2:1 – Дост, 101; 2:2 – Фелипе, 120.

    «Спортинг» выиграл Кубок Португалии впервые с 2015 года и в 17-й раз в истории.

    Источник: Официальный твиттер «Спортинга»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:21
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13978

      DVOK68 1 час назад

      Хоть какой-то титул.
      Молодцы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru