Милнер: «В 2015 году Месси назвал меня ослом. Вряд ли он знал, что я понимаю по-испански»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал об игре против «Барселоны» в Лиге чемпионов-2014/15 в составе «Манчестер Сити» (0:1, 1/8 финала).

«В он был недоволен. В подтрибунном помещении после первого тайма он многое мне высказал. В том числе назвал меня burro, что в переводе с испанского означает «осел».

Испанские футболисты, вроде бы, называют так игроков, которые бьют других во время матча.

Я спросил, в порядке ли он, но он был не в себе. Вряд ли он знал, что я понимаю по-испански. Он сказал, что я сфолил на нем из-за того, что он пробросил мяч мне между ног. Я оставил его с этой мыслью и ушел в раздевалку.

Поймите меня правильно, у меня к нему только восхищение. Он уже завоевал себе право вести себя как угодно», – сказал 33-летний англичанин в интервью Daily Mail.