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    Милнер: «В 2015 году Месси назвал меня ослом. Вряд ли он знал, что я понимаю по-испански»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал об игре против «Барселоны» в Лиге чемпионов-2014/15 в составе «Манчестер Сити» (0:1, 1/8 финала).

    «В он был недоволен. В подтрибунном помещении после первого тайма он многое мне высказал. В том числе назвал меня burro, что в переводе с испанского означает «осел».

    Испанские футболисты, вроде бы, называют так игроков, которые бьют других во время матча.

    Я спросил, в порядке ли он, но он был не в себе. Вряд ли он знал, что я понимаю по-испански. Он сказал, что я сфолил на нем из-за того, что он пробросил мяч мне между ног. Я оставил его с этой мыслью и ушел в раздевалку.

    Поймите меня правильно, у меня к нему только восхищение. Он уже завоевал себе право вести себя как угодно», – сказал 33-летний англичанин в интервью Daily Mail.

    • В ответном матче «Барселона» победила 2:1 и позже выиграла Лигу чемпионов.
    • Милнер перешел в «Ливерпуль» в июле-2015 в статусе свободного агента.
    • Команда Юргена Клоппа уступила каталонцам в первом полуфинале текущего розыгрыша со счетом 0:3 и победила 4:0 в ответном.
    • Финал состоится 1 июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Красные встретятся с «Тоттенхэмом».

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97

      MaxiLeon 1 минуту назад

      в футболе всякое может случится, вдруг Тот"тенхэм победит вас . (не надо за ранее радоваться)

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