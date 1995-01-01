Смородская: «Пусть Фернандеш доказывает все на поле. Его уход не станет потерей для «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном уходе полузащитника Мануэля Фернандеша.

«Даже не хочу комментировать слова Фернандеша, вам должно быть очевидно, что такие комментарии некорректны. Пусть на поле доказывает, какой он футболист. Если он уйдeт из «Локомотива», это не будет потерей для клуба. Его можно отпускать с лeгким сердцем.

Очень рада, что «Локомотив» его не переподписывает. Уверена, ни один серьeзный клуб его не возьмeт. Жизнь покажет. Убеждена, что его уход сделает атмосферу в команде лучше», — сказала Смородская.

Ранее 33-летний португалец назвал уход Смородской с поста президента – лучшим моментом в истории клуба.