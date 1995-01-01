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    Смородская: «Пусть Фернандеш доказывает все на поле. Его уход не станет потерей для «Локомотива»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном уходе полузащитника Мануэля Фернандеша.

    «Даже не хочу комментировать слова Фернандеша, вам должно быть очевидно, что такие комментарии некорректны. Пусть на поле доказывает, какой он футболист. Если он уйдeт из «Локомотива», это не будет потерей для клуба. Его можно отпускать с лeгким сердцем.

    Очень рада, что «Локомотив» его не переподписывает. Уверена, ни один серьeзный клуб его не возьмeт. Жизнь покажет. Убеждена, что его уход сделает атмосферу в команде лучше», — сказала Смородская.

    Ранее 33-летний португалец назвал уход Смородской с поста президента – лучшим моментом в истории клуба.

    • Можно поставить себя на сторону Ману. Когда у вас с клубом нет конкретики в отношениях, тяжело себя мотивировать. Со стороны, наверное, болельщикам может показаться, что где-то он может недобежать. Но, как бы ни старался, неопределeнность всe равно влияет на тебя изнутри. Я бы себя тоже чувствовал не на 100%», – прокомментировал Алексей Миранчук о ситуации с португальцем.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2737

      ivan-football-fan 5 минут назад

      Похоже, у Доко полно "скелетов в шкафу".. Денисов, Фернандеш, Смородская...

      0
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      Рейтинг: +173

      Шелкопёр 6 минут назад

      Адская баба

      0
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      Рейтинг: +3115

      порт 26 минут назад

      Обиделась.

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