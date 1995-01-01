Фернандеш: «Уход Смородской с поста президента – лучшее, что случилось с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что последние успехи команды связаны с уходом Ольги Смородской с поста президента клуба.

– Ольга Смородская недавно сказала…

– Она продолжает давать интервью? Удивительно.

– Да. Так вот, она сказала: «Фернандеш очень ленив. Не хочет работать, а хочет деньги получать». Что ответите?

– Есть вещи, которые говорят сами за себя. Смородская ушла из клуба три года назад, с тех пор мы выиграли два Кубка России и стали чемпионами. А то, что она называет меня ленивым, это просто неуместный комментарий. Не знал, что она еще как-то связана с футболом. Лучшее, что случилось с «Локо» – это ее уход с поста президента. И это не мое мнение, это факт. Три года – три титула. Мы выиграли чемпионат впервые за 14 лет. Так что грош цена всему, что она говорит.