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    Фернандеш: «Уход Смородской с поста президента – лучшее, что случилось с «Локомотивом»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что последние успехи команды связаны с уходом Ольги Смородской с поста президента клуба.

    – Ольга Смородская недавно сказала…

    – Она продолжает давать интервью? Удивительно.

    – Да. Так вот, она сказала: «Фернандеш очень ленив. Не хочет работать, а хочет деньги получать». Что ответите?

    – Есть вещи, которые говорят сами за себя. Смородская ушла из клуба три года назад, с тех пор мы выиграли два Кубка России и стали чемпионами. А то, что она называет меня ленивым, это просто неуместный комментарий. Не знал, что она еще как-то связана с футболом. Лучшее, что случилось с «Локо» – это ее уход с поста президента. И это не мое мнение, это факт. Три года – три титула. Мы выиграли чемпионат впервые за 14 лет. Так что грош цена всему, что она говорит.

    • Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.
    • Контракт Фернандеша с клубом истекает по окончании текущего сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +882

      Фанат Рубина 22 минуты назад

      жаль что смородина ушла. с ней локо был очень далек от высоких мест в чемпионате и очень близок был к зоне вылета!
      эх вернулась бы она в локо или палыч чтоль на пенсию свалил бы уже. пора ему как ни как на озеро с удочкой да под пивасик посидеть!

      1
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      Рейтинг: +698

      Den Bull 35 минут назад

      Я вообще не понимаю как паровоз мог держать эту бабу у руля!?

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