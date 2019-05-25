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    Жирков: «Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026. Дзюба шутил, что выеду на поле на инвалидной коляске»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о возможных выступлениях за сборную Россию в будущем.

    – В чемпионском самолете Иванович брал у вас интервью и спросил, как вы сыграете на ЧМ-2026. Вы тогда ничего не ответили.

    – Даже не знаю. Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске. Мне покажут, где левый фланг, и повезут меня туда.

    – Но о 2020 годе думаете? Тем более вы вернулись в сборную.

    – Знаете, о завершении карьеры я после чемпионата мира сказал не то чтобы сгоряча… Просто понимал, что уже такой возраст, что со сборной можно уже и закончить.

    Но потом поговорил со Станиславом Саламовичем, с семьей, с детьми. Все уговаривали меня вернуться. Наверное, не время заканчивать – есть еще силы. И у меня после травмы появилась дополнительная мотивация.

    – То есть, при условии, что со здоровьем у вас все будет хорошо, мы вас увидим в финальной части?

    – В 2026 году?

    – Как минимум в 2020-м.

    – Посмотрим. Пока тяжело загадывать так далеко. Хотя хотелось бы, конечно, сыграть. Тем более чемпионат Европы будет, по сути, домашним – четыре матча в Питере.

    – На матчи с Кипром и Сан-Марино вас не вызвали. Дали отдохнуть?

    – Сложно сказать. Но с тренерским штабом сборной я разговаривал. Мне сказали готовиться к следующим матчам, которые будут в августе

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      mkrov 9 минут назад

      Чтобы сыграть на ЧМ 2026, нужно на него для начала выйти.

      0
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      Рейтинг: +2737

      ivan-football-fan 21 минуту назад

      В каждой шутке есть доля...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5250

      mihail200606 33 минуты назад

      Сиди дома..

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