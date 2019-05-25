Жирков: «Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026. Дзюба шутил, что выеду на поле на инвалидной коляске»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о возможных выступлениях за сборную Россию в будущем.

– В чемпионском самолете Иванович брал у вас интервью и спросил, как вы сыграете на ЧМ-2026. Вы тогда ничего не ответили.

– Даже не знаю. Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске. Мне покажут, где левый фланг, и повезут меня туда.

– Но о 2020 годе думаете? Тем более вы вернулись в сборную.

– Знаете, о завершении карьеры я после чемпионата мира сказал не то чтобы сгоряча… Просто понимал, что уже такой возраст, что со сборной можно уже и закончить.

Но потом поговорил со Станиславом Саламовичем, с семьей, с детьми. Все уговаривали меня вернуться. Наверное, не время заканчивать – есть еще силы. И у меня после травмы появилась дополнительная мотивация.

– То есть, при условии, что со здоровьем у вас все будет хорошо, мы вас увидим в финальной части?

– В 2026 году?

– Как минимум в 2020-м.

– Посмотрим. Пока тяжело загадывать так далеко. Хотя хотелось бы, конечно, сыграть. Тем более чемпионат Европы будет, по сути, домашним – четыре матча в Питере.

– На матчи с Кипром и Сан-Марино вас не вызвали. Дали отдохнуть?

– Сложно сказать. Но с тренерским штабом сборной я разговаривал. Мне сказали готовиться к следующим матчам, которые будут в августе