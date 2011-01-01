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    «Динамо» продало все билеты на матч-открытие стадиона имени Яшина после реконструкции

    Завтра, 26-го мая, «Динамо» примет «Арсенал» в заключительном туре чемпионата России.

    Встреча пройдет на реконструированном Центральном стадионе имени Льва Яшина. По данным ТАСС, московский клуб продал все 25 716 билетов.

    Объект был построен в 1918 году и впервые реконструирован с 1977-го по 1979-й год. Текущая реконструкция арены в Петровском парке продлилась 10 лет.

    • «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице. Ранее клуб обезопасил себя от вылета и выступления в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.
    • Команда Дмитрия Хохлова выиграла 2 матча из последних 14-ти.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1178

      richi 28 минут назад

      Неужели и на Динамо народ будет ходить? Или всех ментов из подмосковья на матч согнали...

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