«Динамо» продало все билеты на матч-открытие стадиона имени Яшина после реконструкции

Завтра, 26-го мая, «Динамо» примет «Арсенал» в заключительном туре чемпионата России.

Встреча пройдет на реконструированном Центральном стадионе имени Льва Яшина. По данным ТАСС, московский клуб продал все 25 716 билетов.

Объект был построен в 1918 году и впервые реконструирован с 1977-го по 1979-й год. Текущая реконструкция арены в Петровском парке продлилась 10 лет.