«Динамо» продало все билеты на матч-открытие стадиона имени Яшина после реконструкции

Неужели и на Динамо народ будет ходить? Или всех ментов из подмосковья на матч согнали...
Завтра, 26-го мая, «Динамо» примет «Арсенал» в заключительном туре чемпионата России.
Встреча пройдет на реконструированном Центральном стадионе имени Льва Яшина. По данным ТАСС, московский клуб продал все 25 716 билетов.
Объект был построен в 1918 году и впервые реконструирован с 1977-го по 1979-й год. Текущая реконструкция арены в Петровском парке продлилась 10 лет.
- «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице. Ранее клуб обезопасил себя от вылета и выступления в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.
- Команда Дмитрия Хохлова выиграла 2 матча из последних 14-ти.