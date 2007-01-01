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    Тренер вратарей «Шахтера»: «Ракицкий учил говорить «Донбасс порожняк не гонит» и «Спасибо в карман не положишь»

    Тренер вратарей «Шахтера» Антониу Феррейра рассказал, как продвигается его изучение русского языка и о том, чему его учил бывший защитник команды Ярослав Ракицкий.

    В январе этого года Ракицкий перешел из донецкого клуба в «Зенит».

    «Я еще не на том уровне, чтобы играть в таком клубе, как «Шахтер», а где-то в третьем дивизионе. Нужно больше заниматься. Я бы хотел уехать из Украины, говоря на том уровне, чтобы дать хотя бы самое простое интервью на русском.

    Раньше на тренировках в одной фразе я мог использовать много слов на португальском, парочку на английском и одно на русском. Сейчас уже 50 процентов слов на английском и 50 – на русском.

    Могу сходить в магазин или в ресторан. Сегодня у меня урок, и я уже опаздываю на него. Количество занятий зависит от моего свободного времени и графика игр. Иногда даже три-четыре урока в неделю.

    Когда стал лучше понимать язык, стал чаще выходил из дома. Я встречал многих людей из Донецка. Они учили меня разным типичным высказываниям.

    Ярослав Ракицкий – очень большой патриот донецкого края. Он меня учил говорить «Донбасс порожняк не гонит» и «Спасибо в карман не положишь». Также мне показали типичную позу гопников на присядках. Говорили, что, когда твой вратарь ошибется, можешь сказать ему: «Большая дырка». Иногда я даже проверял все в переводчике, ведь могли надурить.

    Сейчас я чувствую себя здесь как дома. Скучаю по своей стране и семье, но я счастлив на Украине», – сказал Феррейра.

    40-летний португалец присоединился к «Шахтеру» в 2016 году из «Пасуш де Феррейра».

    Источник: Tribuna

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