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    Федун: «Есть варианты, что кто-то из «Спартака-2» будет играть в основе»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун посетил матч второй команды против «Сочи» (1:1) в заключительном 38-м туре ФНЛ.

    После игры владелец московского клуба не исключил, что кто-то из футболистов «Спартака-2» будет выступать за основную команду.

    Сочинцы по итогам сезона вышел в РПЛ. «Спартак-2» финишировал на 14-й строчке.

    – Конец чемпионата, надо было прийти поздравить ребят. Был сложный чемпионат.

    – Понравилась игра?

    – Технически мы лучше команды, которая вышла в Премьер-лигу,вы сами это видели. В целом наши ребята на пять-шесть лет моложе (чем в других командах ФНЛ), поэтому трудно на что-то рассчитывать. Тем не менее есть варианты, которые говорят о том, что кто-то из них будет играть в основе «Спартака».

    – А кто конкретно понравился?

    – Не буду говорить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +865

      Фанат Рубина 17 минут назад

      там есть хороший русский молодой нападающий Даниил Прошляков, дали бы ему возможность попробовать силу в 1 команде вдруг потянет

      0
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      Рейтинг: +9

      andrew10 21 минуту назад

      Прoгнозы футбольных матчей -> info-stavki.ru

      0
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      Рейтинг: +1362

      VSt 21 минуту назад

      Было бы хорошо, если бы это не была просто болтовней.
      Одновременно говорим про нашу молодежь и про увеличение лимита на легионеров.

      0
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      Рейтинг: +5868

      KLIM777 1 час назад

      это что за вечная болтовня про воспитанников и молодежь. Да нет в России ее. А если и кто-тов выстреливает, то не на долго, либо раз в пятилетку. Как Зобнин, Головин.

      Лимит ваш в очко засуньте. Нет у нас молодежи перспективной на один состав. В Спартаке -2 может кто-то и ест неплохой, но такие в основе есть как Ломовицкий, Двое из Чертаново, Ташаев, Мелкадзе или мало еще?

      1
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      Рейтинг: +3729

      Агасфер 1 час назад

      Не смеши подсвинков.Три команды,а совокупный результат ничтожен.Так свои кровные точно не тратят.

      -2
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      Рейтинг: +253

      Опускатель коняжек > Агасфер 1 час назад

      У конюшни и таких результатов нет, так что не тебе кукарекать про его траты...

      0
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      Рейтинг: +4520

      piligrim1986 1 час назад

      т.к. таких нет

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