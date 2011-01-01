Федун: «Есть варианты, что кто-то из «Спартака-2» будет играть в основе»

там есть хороший русский молодой нападающий Даниил Прошляков, дали бы ему возможность попробовать силу в 1 команде вдруг потянет
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун посетил матч второй команды против «Сочи» (1:1) в заключительном 38-м туре ФНЛ.
После игры владелец московского клуба не исключил, что кто-то из футболистов «Спартака-2» будет выступать за основную команду.
Сочинцы по итогам сезона вышел в РПЛ. «Спартак-2» финишировал на 14-й строчке.
– Конец чемпионата, надо было прийти поздравить ребят. Был сложный чемпионат.
– Понравилась игра?
– Технически мы лучше команды, которая вышла в Премьер-лигу,вы сами это видели. В целом наши ребята на пять-шесть лет моложе (чем в других командах ФНЛ), поэтому трудно на что-то рассчитывать. Тем не менее есть варианты, которые говорят о том, что кто-то из них будет играть в основе «Спартака».
– А кто конкретно понравился?
– Не буду говорить.