Федун: «Есть варианты, что кто-то из «Спартака-2» будет играть в основе»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун посетил матч второй команды против «Сочи» (1:1) в заключительном 38-м туре ФНЛ.

После игры владелец московского клуба не исключил, что кто-то из футболистов «Спартака-2» будет выступать за основную команду.

Сочинцы по итогам сезона вышел в РПЛ. «Спартак-2» финишировал на 14-й строчке.

– Конец чемпионата, надо было прийти поздравить ребят. Был сложный чемпионат.

– Понравилась игра?

– Технически мы лучше команды, которая вышла в Премьер-лигу,вы сами это видели. В целом наши ребята на пять-шесть лет моложе (чем в других командах ФНЛ), поэтому трудно на что-то рассчитывать. Тем не менее есть варианты, которые говорят о том, что кто-то из них будет играть в основе «Спартака».

– А кто конкретно понравился?

– Не буду говорить.