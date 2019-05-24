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    Роналду купил гиперкар McLaren Senna за 850 тысяч евро

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой новый автомобиль.

    Португалец приобрел гиперкар McLaren Senna стоимостью 850 тысяч евро, выпущенный в честь бразильского гонщика «Формулы-1» Айртона Сенны, погибшего в 1994 году в результате аварии во время гонки. Авто развивает скорость 340 км/ч.

    Как сообщает The Sun, считается, что несколько недель назад форвард купил автомобиль Bugatti La Voiture, цена которого составляет 9,5 миллиона евро.

    В автопарке Роналду имеются такие машины, как Mercedes C Class Sport Coupe, Rolls-Royce Phantom, Aston Martin DB9, Bentley Continental GTC Speed, Ferrari 599 GTO и Lamborghini Aventador LP700-4.

    text

    Публикация от text (@cristiano)

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3336

      la verdad 14 минут назад

      Зачем одному человеку столько автомобилей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +310

      Grizli4G 34 минуты назад

      У меня тоже есть автопарк, правда пока из моделек!!!)))

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