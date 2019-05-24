Роналду купил гиперкар McLaren Senna за 850 тысяч евро

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой новый автомобиль.

Португалец приобрел гиперкар McLaren Senna стоимостью 850 тысяч евро, выпущенный в честь бразильского гонщика «Формулы-1» Айртона Сенны, погибшего в 1994 году в результате аварии во время гонки. Авто развивает скорость 340 км/ч.

Как сообщает The Sun, считается, что несколько недель назад форвард купил автомобиль Bugatti La Voiture, цена которого составляет 9,5 миллиона евро.

В автопарке Роналду имеются такие машины, как Mercedes C Class Sport Coupe, Rolls-Royce Phantom, Aston Martin DB9, Bentley Continental GTC Speed, Ferrari 599 GTO и Lamborghini Aventador LP700-4.