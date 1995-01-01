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    Воспитанники «Спартака» посетили тренировку основной команды перед матчем с «Оренбургом»

    «Спартак» сегодня провел тренировку перед вылетом на матч последнего 30-го тура РПЛ с «Оренбургом».

    Занятие основной команды с разрешения главного тренера Олега Кононова посетили воспитанники академии москвичей имени Федора Черенкова.

    Перед тренировкой они побывали в зале славы «Спартака» и на «Открытие Арене».

    • Игра «Оренбург» – «Спартак» состоится в воскресенье, 26 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • В случае победы московская команда гарантированно займет четвертое место в таблице и выйдет в групповой раунд Лиги Европы.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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