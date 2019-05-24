Неймар: «Я считаю себя храбрым человеком, который любит решать новые проблемы»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что в его понимании значит храбрость.

«Я считаю себя храбрым человеком, который любит решать новые проблемы. Слово «храбрость» прекрасно описывает мою личную и профессиональную жизнь. Это означает желание, мужество, включает в себя решение проблем и преодоление барьеров, которые жизнь ставит у вас на пути.

Я стараюсь преодолеть их, и я знаю, что мне придется столкнуться со многими другими. Это слово, которое всегда будет сопровождать меня», – сказал Неймар.