Неймар: «Я считаю себя храбрым человеком, который любит решать новые проблемы»

Обычно такое говорят как раз трусы, которые в случае чего первее всех бегут с корабля...)
Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что в его понимании значит храбрость.
«Я считаю себя храбрым человеком, который любит решать новые проблемы. Слово «храбрость» прекрасно описывает мою личную и профессиональную жизнь. Это означает желание, мужество, включает в себя решение проблем и преодоление барьеров, которые жизнь ставит у вас на пути.
Я стараюсь преодолеть их, и я знаю, что мне придется столкнуться со многими другими. Это слово, которое всегда будет сопровождать меня», – сказал Неймар.
- Ранее СМИ сообщили, что бразилец покинул расположение парижан, не поставив в известность главного тренера парижан Томаса Тухеля.
- В текущем сезоне 27-летний форвард провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.