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    Неймар: «Я считаю себя храбрым человеком, который любит решать новые проблемы»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что в его понимании значит храбрость.

    «Я считаю себя храбрым человеком, который любит решать новые проблемы. Слово «храбрость» прекрасно описывает мою личную и профессиональную жизнь. Это означает желание, мужество, включает в себя решение проблем и преодоление барьеров, которые жизнь ставит у вас на пути.

    Я стараюсь преодолеть их, и я знаю, что мне придется столкнуться со многими другими. Это слово, которое всегда будет сопровождать меня», – сказал Неймар.

    • Ранее СМИ сообщили, что бразилец покинул расположение парижан, не поставив в известность главного тренера парижан Томаса Тухеля.
    • В текущем сезоне 27-летний форвард провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +742

      Maxi_7 14 минут назад

      Обычно такое говорят как раз трусы, которые в случае чего первее всех бегут с корабля...)

      1
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      Рейтинг: +178

      Boeung777 41 минуту назад

      ути бози мой, храбрец еще тот.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +337

      Tyler_Stark 1 час назад

      Я надеюсь над ним от души поржали когда он это нёс?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4452

      84aivengo 1 час назад

      чушка ты зазвездившаяся...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +354

      Gerecht165 1 час назад

      Теперь пусть расскажет, что в его понимании означает скромность, и как это слово прекрасно его характеризует...

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