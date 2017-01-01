TMW: «Наполи» отказал «Реалу» в трансфере Кулибали за 90 миллионов

«Реал» пытался купить защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, мадридский клуб предложил за футболиста 90 миллионов евро, но получил отказ.

«Наполи» хочет сохранить своего лидера, несмотря на высокий спрос на него на трансферном рынке.