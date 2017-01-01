TMW: «Наполи» отказал «Реалу» в трансфере Кулибали за 90 миллионов

Да не нужен он реала, обиженка он, его специально будут провоцировать что он негр и будет с поля уходить в слезах
«Реал» пытался купить защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, мадридский клуб предложил за футболиста 90 миллионов евро, но получил отказ.
«Наполи» хочет сохранить своего лидера, несмотря на высокий спрос на него на трансферном рынке.
- В текущем сезоне 27-летний Кулибали сыграл 48 матчей в составе «Наполи», забил два гола и сделал одну результативную передачу.
- Контракт между сенегальцем и неаполитанским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Источник: Tuttomercatoweb
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