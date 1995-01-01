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    Лунев: «Хочется быть наряду с Де Хеа и Нойером»

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев рассказал, на каких голкиперов он равняется.

    – Вы всегда довольно самокритичны. В чем вам нужно прибавлять?

    – Всегда должно быть желание прогрессировать во всем. Хочется быть наряду с Де Хеа, Нойером – тогда я буду доволен.

    – Это лучшие на ваш взгляд?

    – Классных вратарей много – тер Стеген, Облак, Алиссон, Эдерсон. Сейчас еще и поколение хороших молодых игроков пришло – в «Фиорентине» Лафон, Сафонов из «Краснодара» очень перспективный парень. Среди 98-го, 99-го, 2000-го годов рождения много ребят солидного уровня.

    В текущем сезоне 27-летний Лунев сыграл 41 матч в составе «Зенита», в которых пропустил 44 гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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