Лунев: «Хочется быть наряду с Де Хеа и Нойером»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев рассказал, на каких голкиперов он равняется.

– Вы всегда довольно самокритичны. В чем вам нужно прибавлять?

– Всегда должно быть желание прогрессировать во всем. Хочется быть наряду с Де Хеа, Нойером – тогда я буду доволен.

– Это лучшие на ваш взгляд?

– Классных вратарей много – тер Стеген, Облак, Алиссон, Эдерсон. Сейчас еще и поколение хороших молодых игроков пришло – в «Фиорентине» Лафон, Сафонов из «Краснодара» очень перспективный парень. Среди 98-го, 99-го, 2000-го годов рождения много ребят солидного уровня.

В текущем сезоне 27-летний Лунев сыграл 41 матч в составе «Зенита», в которых пропустил 44 гола.