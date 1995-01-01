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    Хамесом интересуются «Ювентус», «ПСЖ» и три клуба АПЛ

    Колумбийский полузащитник Хамес Родригес летом сменит команду, сообщает Mirror.

    По информации источника, 27-летний футболист не хочет оставаться в «Баварии», где он провел два последних сезона на правах аренды.

    «Реал», которому принадлежит трансфер игрока, также на него не рассчитывает. Поэтому Хамесу придется выбирать между Италией, Францией и Англией.

    На хавбека претендуют «Ювентус», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

    • «Бавария» имеет право выкупить Хамеса за 42 миллиона евро.
    • Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2021 года.

    Источник: Mirror

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