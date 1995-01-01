Хамесом интересуются «Ювентус», «ПСЖ» и три клуба АПЛ

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес летом сменит команду, сообщает Mirror.

По информации источника, 27-летний футболист не хочет оставаться в «Баварии», где он провел два последних сезона на правах аренды.

«Реал», которому принадлежит трансфер игрока, также на него не рассчитывает. Поэтому Хамесу придется выбирать между Италией, Францией и Англией.

На хавбека претендуют «Ювентус», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».