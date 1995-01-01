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    «СЭ»: летом в Австрии пройдет предсезонный турнир с участием 4 клубов РПЛ

    Перед началом сезона-2019/20 в Австрии пройдет предсезонный турнир, в котором, как ожидается, примут участие ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

    Турнир аналогичен Кубку «Матч Премьер», который был проведен зимой в Катаре. Матчи пройдут 26, 27 и 30 июня, а также 3 и 4 июля на «Пеллау стэдиум».

    Трансляцию игр будут вести телеканалы «Матч» и «Матч Премьер». Призовые для победителя – 100 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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