«СЭ»: летом в Австрии пройдет предсезонный турнир с участием 4 клубов РПЛ

Перед началом сезона-2019/20 в Австрии пройдет предсезонный турнир, в котором, как ожидается, примут участие ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

Турнир аналогичен Кубку «Матч Премьер», который был проведен зимой в Катаре. Матчи пройдут 26, 27 и 30 июня, а также 3 и 4 июля на «Пеллау стэдиум».

Трансляцию игр будут вести телеканалы «Матч» и «Матч Премьер». Призовые для победителя – 100 тысяч евро.