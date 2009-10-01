Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    «Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой» в карьере

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси может в шестой раз в карьере стать лучшим бомбардиром Европы. Он забил 36 голов в сезоне Примеры, каталонский клуб уже поздравил футболиста в своем твиттере.

    Сегодня «ПСЖ» проиграл «Реймсу» (1:3) в матче заключительного тура Лиги 1. Форвард парижан Килиан Мбаппе мог догнать Месси по голам, если бы забил четыре мяча в этой игре. Француз забил один мяч и завершил сезон с 33 мячами.

    Формально форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла может обойти Месси. В Серии А еще не сыгран последний тур, в нем «Сампдория» примет «Ювентус». У Квальяреллы 26 голов в чемпионате Италии (лучший показатель), ему нужно забить 10 мячей в последнем матче сезона, чтобы сравняться с Месси, и 11 голов, чтобы обойти его.

    Сезоны, в которых Мессии получал «Золотую бутсу»:

    1. 2009/10 (34 гола)
    2. 2011/12 (50)
    3. 2012/13 (46)
    4. 2016/18 (37)
    5. 2017/18 (34)

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:00
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1361

      VSt 4 минуты назад

      Монстр.
      Не увлекался бы высказыванием своего мнения по поводу политики тренера и клуба.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70915
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru