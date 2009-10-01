«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой» в карьере

Монстр.
Не увлекался бы высказыванием своего мнения по поводу политики тренера и клуба.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси может в шестой раз в карьере стать лучшим бомбардиром Европы. Он забил 36 голов в сезоне Примеры, каталонский клуб уже поздравил футболиста в своем твиттере.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2019
Сегодня «ПСЖ» проиграл «Реймсу» (1:3) в матче заключительного тура Лиги 1. Форвард парижан Килиан Мбаппе мог догнать Месси по голам, если бы забил четыре мяча в этой игре. Француз забил один мяч и завершил сезон с 33 мячами.
Формально форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла может обойти Месси. В Серии А еще не сыгран последний тур, в нем «Сампдория» примет «Ювентус». У Квальяреллы 26 голов в чемпионате Италии (лучший показатель), ему нужно забить 10 мячей в последнем матче сезона, чтобы сравняться с Месси, и 11 голов, чтобы обойти его.
Сезоны, в которых Мессии получал «Золотую бутсу»:
- 2009/10 (34 гола)
- 2011/12 (50)
- 2012/13 (46)
- 2016/18 (37)
- 2017/18 (34)