посмотрим?))) созерцать футбол - это работа такая у тренера?))) выигрывать нужно, обязательно. никаких оправданий.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем матче финала Кубка Испании против «Валенсии».
«Мы придаем этому большое значение, потому что это означает возможность взять еще один дубль. Для этого мы здесь и находимся. Путь не был легким.
В январе игры шли подряд, конкуренция увеличилась, нам нужно было преодолевать неблагоприятные ситуации. Это очень сложно, потому что мы играем против соперника, который находится в отличной форме. Две игры, которые мы провели против них, закончились вничью. Посмотрим, кто прервет эту закономерность», – сказал Вальверде.
- Матч «Валенсия» – «Барселона» пройдет в субботу и начнется в 22:00 по московскому времени.
- В этом сезоне команда Вальверде выиграла Примеру.
- В ЛЧ «Барса» вылетела на стадии полуфинала, проиграв «Ливерпулю» со счетом 3:4 по сумме двух матчей.