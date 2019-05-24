Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем матче финала Кубка Испании против «Валенсии».

«Мы придаем этому большое значение, потому что это означает возможность взять еще один дубль. Для этого мы здесь и находимся. Путь не был легким.

В январе игры шли подряд, конкуренция увеличилась, нам нужно было преодолевать неблагоприятные ситуации. Это очень сложно, потому что мы играем против соперника, который находится в отличной форме. Две игры, которые мы провели против них, закончились вничью. Посмотрим, кто прервет эту закономерность», – сказал Вальверде.