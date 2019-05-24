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    Вальверде – перед финалом Кубка: «Это возможность сделать еще один дубль. Для этого мы здесь и находимся» 

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем матче финала Кубка Испании против «Валенсии».

    «Мы придаем этому большое значение, потому что это означает возможность взять еще один дубль. Для этого мы здесь и находимся. Путь не был легким.

    В январе игры шли подряд, конкуренция увеличилась, нам нужно было преодолевать неблагоприятные ситуации. Это очень сложно, потому что мы играем против соперника, который находится в отличной форме. Две игры, которые мы провели против них, закончились вничью. Посмотрим, кто прервет эту закономерность», – сказал Вальверде.

    • Матч «Валенсия» – «Барселона» пройдет в субботу и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В этом сезоне команда Вальверде выиграла Примеру.
    • В ЛЧ «Барса» вылетела на стадии полуфинала, проиграв «Ливерпулю» со счетом 3:4 по сумме двух матчей.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6914

      Cules2013 24 минуты назад

      посмотрим?))) созерцать футбол - это работа такая у тренера?))) выигрывать нужно, обязательно. никаких оправданий.

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