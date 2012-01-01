Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о предстоящем матче заключительного тура РПЛ против «Енисея».

«Я больше жду игру, чем чемпионский парад. Будет последний матч перед своими болельщиками. Все придут, хочется порадовать и себя, и их победой.

Мы проиграли «Ростову», хочется завершить чемпионат на хорошей ноте. Тем более соперник, наверно, захочет хлопнуть дверью. И нам хочется повеселиться.

Нужно хорошо встретить «Енисей». Думаю, командам терять нечего. Предлагаю «Енисею» сыграть в открытый футбол», – сказал Дзюба.