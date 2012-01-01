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    Дзюба – перед игрой с «Енисеем»: «Предлагаю сыграть в открытый футбол. Думаю, командам терять нечего»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о предстоящем матче заключительного тура РПЛ против «Енисея».

    «Я больше жду игру, чем чемпионский парад. Будет последний матч перед своими болельщиками. Все придут, хочется порадовать и себя, и их победой.

    Мы проиграли «Ростову», хочется завершить чемпионат на хорошей ноте. Тем более соперник, наверно, захочет хлопнуть дверью. И нам хочется повеселиться.

    Нужно хорошо встретить «Енисей». Думаю, командам терять нечего. Предлагаю «Енисею» сыграть в открытый футбол», – сказал Дзюба.

    • Матч «Зенит» – «Енисей» пройдет 26 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ, «Енисей» вылетел в ФНЛ.

    Источник: Радио «Зенит»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28841

      portero 29 минут назад

      а как же теплоход и золотой автобус? Дзюба ждешь ты этого парада, ждёшь...!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4714

      prezent2017 53 минуты назад

      Правильно Тёма, как вверху, так и внизу, как сказал высокомудрый Гермес Трисмегист.

      0
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