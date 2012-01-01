а как же теплоход и золотой автобус? Дзюба ждешь ты этого парада, ждёшь...!
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о предстоящем матче заключительного тура РПЛ против «Енисея».
«Я больше жду игру, чем чемпионский парад. Будет последний матч перед своими болельщиками. Все придут, хочется порадовать и себя, и их победой.
Мы проиграли «Ростову», хочется завершить чемпионат на хорошей ноте. Тем более соперник, наверно, захочет хлопнуть дверью. И нам хочется повеселиться.
Нужно хорошо встретить «Енисей». Думаю, командам терять нечего. Предлагаю «Енисею» сыграть в открытый футбол», – сказал Дзюба.
- Матч «Зенит» – «Енисей» пройдет 26 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ, «Енисей» вылетел в ФНЛ.