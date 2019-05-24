Акинфеев: «Не нравится, когда болеют за «Барселону», «Челси». Надо болеть за наш спорт»

А почему нельзя болеть например за Спартак и Барселону? В чём противоречие? А почему российские игроки хотят играть в Европе, не потому ли, что там уровень чемпионата выше? Надо было Головина отговаривать, или вообще запретить, мол играй только дома!
Чё-то Игорь не стой ноги встал.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не поддерживает ни одну из европейских команд. По словам россиянина, нужно болеть за отечественный спорт.
Вратарь отказался давать прогноз на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».
«За кого болею в Европе? Не нравится, когда болеют за «Барселону», «Челси». Надо болеть за наш спорт. За нашего спортсмена всегда приятнее.
Мой прогноз на финал Лиги чемпионов? Не смотрю футбол по телевизору вообще. Проще побыть с семьей, отдохнуть. Семья – на первом месте», – сказа Акинфеев.
- Матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 1 июня, в Мадриде. Начало – в 22:00 по московскому времени.
- В текущем сезоне Акинфеев провел за московский клуб 35 матчей (18 – на ноль) и пропустил 29 голов.