Акинфеев: «Не нравится, когда болеют за «Барселону», «Челси». Надо болеть за наш спорт»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не поддерживает ни одну из европейских команд. По словам россиянина, нужно болеть за отечественный спорт.

Вратарь отказался давать прогноз на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».

«За кого болею в Европе? Не нравится, когда болеют за «Барселону», «Челси». Надо болеть за наш спорт. За нашего спортсмена всегда приятнее.

Мой прогноз на финал Лиги чемпионов? Не смотрю футбол по телевизору вообще. Проще побыть с семьей, отдохнуть. Семья – на первом месте», – сказа Акинфеев.