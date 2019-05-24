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    Акинфеев: «Не нравится, когда болеют за «Барселону», «Челси». Надо болеть за наш спорт»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не поддерживает ни одну из европейских команд. По словам россиянина, нужно болеть за отечественный спорт.

    Вратарь отказался давать прогноз на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль»«Тоттенхэм».

    «За кого болею в Европе? Не нравится, когда болеют за «Барселону», «Челси». Надо болеть за наш спорт. За нашего спортсмена всегда приятнее.

    Мой прогноз на финал Лиги чемпионов? Не смотрю футбол по телевизору вообще. Проще побыть с семьей, отдохнуть. Семья – на первом месте», – сказа Акинфеев.

    • Матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 1 июня, в Мадриде. Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • В текущем сезоне Акинфеев провел за московский клуб 35 матчей (18 – на ноль) и пропустил 29 голов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2500

      Yev 3 минуты назад

      А почему нельзя болеть например за Спартак и Барселону? В чём противоречие? А почему российские игроки хотят играть в Европе, не потому ли, что там уровень чемпионата выше? Надо было Головина отговаривать, или вообще запретить, мол играй только дома!
      Чё-то Игорь не стой ноги встал.

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      Рейтинг: +5249

      mihail200606 24 минуты назад

      За тебя что ли болеть..

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      Рейтинг: +1081

      zritelx > mihail200606 15 минут назад

      Болей за америкосов и прочих англосаксов, флаг тебе в руки, и детей и внуков учи болеть за просветвленную Европу и Aмерику.

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      Рейтинг: +511

      CSKA57 26 минут назад

      Вот тут я с Акинфеевым точно согласиться не могу.

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      Рейтинг: +1610

      BlackMurder 30 минут назад

      Сорян, но за вас деревьев болеют только больные люди и те кто все еще надеется увидеть чудо, ну и алкаши, чтобы пивка попить, а еще недопатриоты, мол я фанат, чей только - героев марвел только, а ЧМ 2018 года, это всего лишь проплаченая договоренность, ведь не просто так слухи пошли, что проплачено все, плюс ЧЕ покажет)

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      Рейтинг: +319

      LAY394 > BlackMurder 23 минуты назад

      Ага ещё за то что б на гелике за 70 лямов синим по встречке ху ярить, лишиться прав, и министра по ****** стулом)))

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      Рейтинг: +1237

      Бухбух 34 минуты назад

      Гоша, за отечественный спорт болеют когда сборная играет, даже если она деревянная.

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