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    «Ливерпуль» недоволен количеством билетов на финал ЛЧ, выделенным УЕФА

    Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур обсудит вопрос о распределении билетов с президентом УЕФА Александером Чефериным во время встречи с ним на финале Лиги чемпионов.

    Ранее со стороны болельщиков мерсисайдцев поступило много жалоб по поводу количества выделенных билетов на финальный матч ЛЧ с «Тоттенхэмом» – 16 613 штук на каждую команду при вместимости стадиона «Ванда Метрополитано» 64 тысячи мест.

    «Я увижу его. Обычно при встрече с Александером у нас есть 20 вещей, которые можно обсудить.

    Все, о чем вы сейчас думаете: что мы делаем для распределения билетов? Все это нормальные вещи. Это длинный список.

    Как вам хорошо известно, по таким вопросам мы общаемся с УЕФА каждый день, мы говорим с ними уже 40 лет», – сказал Мур.

    Встреча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» состоится в Мадриде в субботу, 1 июня.

    Источник: The Independent

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    Сегодня, 15:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +815

      Dizayner 8 минут назад

      знакомая история какая-то)))

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