«Ливерпуль» недоволен количеством билетов на финал ЛЧ, выделенным УЕФА

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур обсудит вопрос о распределении билетов с президентом УЕФА Александером Чефериным во время встречи с ним на финале Лиги чемпионов.

Ранее со стороны болельщиков мерсисайдцев поступило много жалоб по поводу количества выделенных билетов на финальный матч ЛЧ с «Тоттенхэмом» – 16 613 штук на каждую команду при вместимости стадиона «Ванда Метрополитано» 64 тысячи мест.

«Я увижу его. Обычно при встрече с Александером у нас есть 20 вещей, которые можно обсудить.

Все, о чем вы сейчас думаете: что мы делаем для распределения билетов? Все это нормальные вещи. Это длинный список.

Как вам хорошо известно, по таким вопросам мы общаемся с УЕФА каждый день, мы говорим с ними уже 40 лет», – сказал Мур.

Встреча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» состоится в Мадриде в субботу, 1 июня.