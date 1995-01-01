Президент «Наполи» отказался продавать клуб за 900 миллионов

Владелец и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что отклонил предложение о продаже клуба за 900 миллионов евро.

«Несколько дней назад ко мне подошел джентльмен с дружелюбным, но осторожным видом. «Знаете, Аурелио, у меня есть возможность познакомить вас с покупателем, который хотел бы предложить 900 миллионов евро (за клуб)».

Я улыбнулся и повторил то, о чем говорил неоднократно, что «Наполи» не продается.

Я не собираюсь рисковать, воссоздавая ситуации, которые привели нас к упадку. «Наполи» нужен только тот человек, который способен держать клуб на правильном пути», – сказал Де Лаурентис.