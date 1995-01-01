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    «Енисей» – перед матчем с «Зенитом»: «Везем подарок чемпионам, подарим гению Заболотному»

    «Енисей» в твиттере сообщил, что приготовил подарок «Зениту», чтобы поздравить его с чемпионством.

    Команды встретятся в Санкт-Петербурге последнем 30-м туре РПЛ.

    «Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше. Везем подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному», – говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».

    • Матч «Зенит» – «Енисей» состоится в воскресенье, 26 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • Нападающий петербургской команды Антон Заболотный в этом сезоне принял участие в15-ти матчах РПЛ и не забил ни одного гола.

    Источник: Твиттер «Енисея»

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