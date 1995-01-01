«Енисей» – перед матчем с «Зенитом»: «Везем подарок чемпионам, подарим гению Заболотному»

«Енисей» в твиттере сообщил, что приготовил подарок «Зениту», чтобы поздравить его с чемпионством.

Команды встретятся в Санкт-Петербурге последнем 30-м туре РПЛ.

«Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше. Везем подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному», – говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».