The Guardian: «Бавария» предложит за Сане 79 миллионов

если не утка, то странный трансфер !
«Бавария», как уже сообщалось ранее, хочет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.
По информации The Guardian, мюнхенцы сделают предложение английскому клубу в размере 70 миллионов фунтов стерлингов (около 79 миллионов евро) за 23-летнего футболиста.
- Ранее СМИ сообщили, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не против ухода немца в «Баварию».
- В текущем сезоне Сане провел 47 матчей на клубном уровне, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.