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    The Guardian: «Бавария» предложит за Сане 79 миллионов

    «Бавария», как уже сообщалось ранее, хочет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

    По информации The Guardian, мюнхенцы сделают предложение английскому клубу в размере 70 миллионов фунтов стерлингов (около 79 миллионов евро) за 23-летнего футболиста.

    • Ранее СМИ сообщили, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не против ухода немца в «Баварию».
    • В текущем сезоне Сане провел 47 матчей на клубном уровне, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.

    Источник: The Guardian

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2919

      dinar7777dinar 19 минут назад

      если не утка, то странный трансфер !

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