The Guardian: «Бавария» предложит за Сане 79 миллионов

«Бавария», как уже сообщалось ранее, хочет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

По информации The Guardian, мюнхенцы сделают предложение английскому клубу в размере 70 миллионов фунтов стерлингов (около 79 миллионов евро) за 23-летнего футболиста.