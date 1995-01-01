Стогниенко: «Возможно, у Дейнерис или Гэндальфа получилось бы лучше, чем у Гончаренко в ЦСКА»

Комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал слухи о возможном уходе Виктора Гончаренко из ЦСКА.

«Не знаю, может быть, у Дейнерис – матери драконов – получилось бы лучше. Или, например, у Гэндальфа. На самом деле в этом вопросе мы можем только гадать. В целом, с учетом всего происходящего, не могу сказать, что ЦСКА провалил сезон.

Наработал ли Гончаренко на увольнение? Конечно, нет. Что происходит внутри клуба, не знаю. Уход Гончаренко мне кажется маловероятным, маловозможным событием. Если же все-таки это случится, период работы Гончаренко в ЦСКА запомнится большим количеством новичков и победой в Мадриде. Был на стадионе, это очень круто», – заявил Стогниенко.