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    Стогниенко: «Возможно, у Дейнерис или Гэндальфа получилось бы лучше, чем у Гончаренко в ЦСКА»

    Комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал слухи о возможном уходе Виктора Гончаренко из ЦСКА.

    «Не знаю, может быть, у Дейнерис – матери драконов – получилось бы лучше. Или, например, у Гэндальфа. На самом деле в этом вопросе мы можем только гадать. В целом, с учетом всего происходящего, не могу сказать, что ЦСКА провалил сезон.

    Наработал ли Гончаренко на увольнение? Конечно, нет. Что происходит внутри клуба, не знаю. Уход Гончаренко мне кажется маловероятным, маловозможным событием. Если же все-таки это случится, период работы Гончаренко в ЦСКА запомнится большим количеством новичков и победой в Мадриде. Был на стадионе, это очень круто», – заявил Стогниенко.

    • ЦСКА не вышел в Лигу чемпионов впервые за семь лет.
    • Московский клуб в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках. Это рекорд для российских клубов.

    Источник: «Трибуна»

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5242

      mihail200606 7 минут назад

      Да неплохо в целом он отработал..учитывая, что деньгами не балуют ЦСКА.. Но нет ЛЧ, к которой ЦСКА привык..

      0
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      Рейтинг: +162

      Boeung777 32 минуты назад

      Зная Гинера, это маловероятно. У него никогда не было чехарды с тренерами.

      0
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      Рейтинг: +803

      Mirak92 > Boeung777 21 минуту назад

      Одно время было!

      0
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      Рейтинг: +10482

      bset 33 минуты назад

      Нет ничего удивительного, что говорят, что Ганчаренко провалил сезон. 5 место и непопадание в ЛЧ. Но очень обидно от своих болельщиков это слышать, потому что они-то должны понимать, как сильно преобразилась игра после прихода Ганчаренко. А результат - это отсутствие опыта и сыгранности у команды. Увольнять за это - бред.

      1
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      Рейтинг: +936

      general.lizyukov 34 минуты назад

      Если бы весь сезон клуб бился бы в серединке, нарабатывая состав, было бы понятно, что идёт построение новой команды, люди притираются и т.д. Тогда 5ое место было бы показателем роста. Но мы съехали вниз, были в тройке! Чемпионства не ждали, хотя конечно же тешили себя слабыми надеждами. НО серебро-бронзу же могли ждать!!! И это падение по весне - оно же прямая заслуга тренера, он не подготовил команду! Нет евровесны, отвлекаться не надо. Из кубка вылетели. Только чемпионат, только путевка в ЛЧ! И на тебе. А теперь нам пытаются это преподнести как достижение. Нет. Это провал в работе тренера. Гончаренко не знает, что и как надо делать. Он не смог подготовить команду к весне, не смог настроить в отдельных матчах. Итог - 5ое место, чуть ли не 6ое.
      Пусть работает, на здоровье. Но не говорите, что он хорошо отработал сезон.

      2
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      Рейтинг: +10482

      bset > general.lizyukov 31 минуту назад

      Вот в том-то и дело, что случись эти весенние потери осенью, а весной собрали бы очки везде, все бы сказали, что Ганчаренко вытащил команду в евросезон. Хотя результат что там, что тут один и тот же - 5-е место. И еще в августе шли разговоры о том, что попадание в пятерку будет чудом. А то что так вдруг заиграли на кураже Обляков, Ахметов, Влашич - это просто везение.

      1
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      Рейтинг: +2556

      Freyk 1 час назад

      Да ну бросьте. Состав у ЦСКА не слабый, Влашич и Фернандес – так вообще топ-игроки для нашего чемпионата, которые усилили бы любую команду.

      С таким составом занимать пятое место – это слабо. Можно понять, как впереди оказались «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», но «Спартак» (не в обиду болельщикам) весь сезон колбасило: увольнения, скандалы. А в итоге ЦСКА заканчивает ниже.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +726

      Стаz > Freyk 36 минут назад

      Только у Спартака не было такой глобальной смены состава, ЦСКА фактически начал сезон новым составом, ушло 9 игроков основы, из них три основных центральных защитника

      2
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      Рейтинг: +1126

      ItalianFootball 1 час назад

      СПОЙЛЕР!!! ------- У Матери Драконов печально все кончилось.

      2
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      Рейтинг: +159

      Ашет Арбузян 1 час назад

      да всем понятно, что бомбардир любит Игру Престолов
      Но, лучше б, фамилию главного тренера ЦСКА писали правильно - Ганчаренко....

      1
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      Рейтинг: +1961

      Майор Дзагоев > Ашет Арбузян 33 минуты назад

      Уже много раз писали - официально правильно Ганчаренко, но в обиходе и сам тренер, и все клубные СМИ используют Гончаренко

      1
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