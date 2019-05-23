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    Покеттино: «Мы никого не подписали, а «Ливерпуль» купил вратаря и защитника, заплатив по 70 миллионов»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о подготовке лондонской команды к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    «У нас три недели, чтобы подготовиться, так что я спокоен. Результат в финале решится эмоциональной составляющей, а не тактической дуэлью Покеттино и Клоппа.

    «Ливерпуль» был заточен на победу и в Лиге чемпионов, и АПЛ. Нашей целью было провести сезон как можно лучше. Мы никого не подписали, а они купили вратаря и защитника, заплатив по 70 миллионов.

    Кейн – важный игрок, но он будет играть, только если полностью восстановится. Мы надеемся, он сможет нам помочь», – заявил Покеттино.

    • Финал ЛЧ состоится 1 июня в 22:00 по московскому времени.
    • «Ливерпуль» не выигрывает трофеи с 2012 года, «Тоттенхэм» – с 2008.

    Источник: Marca

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +37

      Ареке 30 минут назад

      В финале вперые буду судить главный судья и главный реферий. По краям тоже будут бегать с одной стороный линейный судья с другой стороны лайнсмен.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +803

      mig28 38 минут назад

      если верить этим словам, то Покеттино уже оправдывается за поражение)
      тут одна игра, финал...может произойти всё что угодно!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +170

      vaenruk 39 минут назад

      ,,купили вратаря и голкипера,, серьезно?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      k2-91 > vaenruk 27 минут назад

      Да-да и заплатили по 70 миллионов за каждого!)))

      1
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      Рейтинг: +4431

      84aivengo > vaenruk 26 минут назад

      редактору бомбардира привет...)

      1
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      Рейтинг: +665

      lejnin > vaenruk 23 минуты назад

      а самое смешное, что в статье на Марке нет такой инфы, т.е. Бомбардир мало того, что выдумал фразу, так еще и с ошибкой :D:D:D:

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      ...
      Рейтинг: +7

      four_margaritas > vaenruk 14 минут назад

      Исправили цитату и ссылку («Марка» разбила интервью на несколько частей, изначально у нас стояла ссылка на другой фрагмент интервью). Спасибо! :)

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