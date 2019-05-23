Покеттино: «Мы никого не подписали, а «Ливерпуль» купил вратаря и защитника, заплатив по 70 миллионов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о подготовке лондонской команды к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«У нас три недели, чтобы подготовиться, так что я спокоен. Результат в финале решится эмоциональной составляющей, а не тактической дуэлью Покеттино и Клоппа.

«Ливерпуль» был заточен на победу и в Лиге чемпионов, и АПЛ. Нашей целью было провести сезон как можно лучше. Мы никого не подписали, а они купили вратаря и защитника, заплатив по 70 миллионов.

Кейн – важный игрок, но он будет играть, только если полностью восстановится. Мы надеемся, он сможет нам помочь», – заявил Покеттино.