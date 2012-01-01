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    Магнуссон: «Миссия ЦСКА – закончить сезон выше «Спартака»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перед заключительным матчем 30 тура чемпионата России против «Крыльев Советов» поделился мнением о первом сезоне в московской команде.

    «У нас абсолютно новая команда, мы неплохо начали этот сезон. Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, но есть досада, что не продолжили выступление в Европе весной, в Лиге Европы – домашнее поражение от «Виктории» стало определяющим. Ну а вторая часть чемпионата, после перерыва, далась нам очень сложно. Мы пытались изо всех сил, но у нас молодая, перспективная команда, я с оптимизмом смотрю в следующий сезон, мы точно будем лучше, чем в этом сезоне. Сейчас миссия на оставшуюся часть – закончить сезон выше «Спартака».

    • ЦСКА не вышел в Лигу чемпионов впервые за семь лет.
    • Московский клуб в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках. Это рекорд для российских клубов.

    Источник: ТАСС

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