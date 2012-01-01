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    Дани Алвес: «Я верю, что Неймар останется в «ПСЖ». Cпорим на Эйфелеву башню?»

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался о возможном уходе форварда Неймара из клуба.

    – Как сейчас Неймар?

    – У него переходный период, потому что он не добивается желаемых результатов. Он одержим этим, он всегда хочет быть на вершине. Если он этого не делает, то становится ясно, что он несчастен.

    Он должен использовать свое свободное время и отпуск и подумать о том, что он может сделать, чтобы стать большим игроком, чем он есть сейчас и занять место выше того, где он сейчас находится.

    – Неймар счастлив в «ПСЖ»?

    – Он не счастлив, потому что не добивается тех результатов, которых хочет. Это делает его несчастным. Я бы выбил из него все дерьмо, если бы он был счастлив без побед.

    – Поспорили бы вы на ужин, что Неймар останется в «ПСЖ» в следующем сезоне?

    – Ужин – недостаточно. Может, на Эйфелеву башню? Я верю, что он останется в «ПСЖ».

    – А что если «Реал» позвонит ему?

    – Если «Реал» позвонит мне, то я скажу нет. Если они позвонят мне и спросят о Неймаре, я тоже скажу нет.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году.
    • В прошлое трансферное окно футболистом интересовался «Реал». По информации Marca, в апреле мадридский клуб снова интересуется к футболисту.

    Источник: ESPN

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