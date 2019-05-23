Дани Алвес: «Я на 95% перешел в «Реал» из «Севильи»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес рассказал о несостоявшемся трансфере в «Реал» в 2000-х годах, когда игрок выступал за «Севилью».

«Я скажу честно. Я на 95% перешел в «Реал». Но Дель Нидо [бывший президент «Севильи»] – очень крутой парень. «Челси» подключился к переговорам. Он общался с одной из сторон и говорил, что другая готова заплатить еще больше денег.

Потом я должен был принять решение, и я в конце концов остался в «Севилье». Я был очень близок к переходу в «Реал», но судьба помешала. Она решила, что моя история будет написана с «Барселоной», о чем я и мечтал в детстве. А вам нужно исполнять мечты, а не кошмары.

Я благодарен за то, что мне удалось избежать трансфера в «Реал» и что я подписал контакт с «Барселоной». «Реал» был выигрышным вариантом, и я не собирался идти туда, чтобы сохранить статус-кво. Мне было интереснее строить то, что мы сделали в «Барселоне». Мы должны были изменить историю, и мы это сделали.

В Мадриде мы бы добавляли страницы в уже написанную книгу. В «Барселоне» было по-другому», – сказал Алвес.