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    Дани Алвес: «Я на 95% перешел в «Реал» из «Севильи»

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес рассказал о несостоявшемся трансфере в «Реал» в 2000-х годах, когда игрок выступал за «Севилью».

    «Я скажу честно. Я на 95% перешел в «Реал». Но Дель Нидо [бывший президент «Севильи»] – очень крутой парень. «Челси» подключился к переговорам. Он общался с одной из сторон и говорил, что другая готова заплатить еще больше денег.

    Потом я должен был принять решение, и я в конце концов остался в «Севилье». Я был очень близок к переходу в «Реал», но судьба помешала. Она решила, что моя история будет написана с «Барселоной», о чем я и мечтал в детстве. А вам нужно исполнять мечты, а не кошмары.

    Я благодарен за то, что мне удалось избежать трансфера в «Реал» и что я подписал контакт с «Барселоной». «Реал» был выигрышным вариантом, и я не собирался идти туда, чтобы сохранить статус-кво. Мне было интереснее строить то, что мы сделали в «Барселоне». Мы должны были изменить историю, и мы это сделали.

    В Мадриде мы бы добавляли страницы в уже написанную книгу. В «Барселоне» было по-другому», – сказал Алвес.

    • Алвес выступал за «Севилью» с 2003 по 2008 год.
    • С 2008 по 2016 год он играл в «Барселоне», потом перешел в «ПСЖ».

    Источник: ESPN

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    23.05.2019 22:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +143

      КонтриК 38 минут назад

      Отличный игрок! Перейдя в Реал, говорил бы по другому - в обратную сторону. Хотя согласен полностью. С появлением Алвеса в Барселоне, каталонцы начали писать новую историю команды, которая и на данный момент не завершена...

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