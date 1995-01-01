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    Дети Алекперова, Федуна и Галицкого – в числе самых богатых наследников России

    Журнал Forbes опубликовал список самых богатых наследников России.

    Рейтинг составлялся путем деления состояния каждого российского миллиардера на количество всех признанных им детей.

    Возглавил список Юсуф Алекперов (21,8 миллиарда долларов) – сын Вагита Алекперова, президента компании «Лукойл».

    На девятом месте расположились Антон и Екатерина Федун, дети председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна – по 4,6 миллиарда.

    Дочь владельца «Краснодара» Сергея Галицкого Полина заняла 14-ю строчку (3,4 миллиарда).

    Следом за Полиной Галицкой – Екатерина и Анна Рыболовлевы, дочери владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева (по 3,4 миллиарда).

    Источник: Forbes

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