Бердыев: «Нет ли грусти, что покидаю «Рубин»? Покидаю или нет, еще неизвестно»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги сезона и повторил, что решение о своем будущем в клубе он озвучит после матча последнего 30-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Ранее СМИ сообщили, что 66-летний специалист уйдет из «Рубина» после окончания сезона.

«Итоги сезона? Я бы сказал, что это переходный период, который связан с решениями, о которых вы знаете. В целом удовлетворительно, потому что пришлось играть практически без нападающих. Позитивно, потому что молодые приняли участие в играх.

Чей прогресс стоит отметить? Сорокин, Сагитов стал более уверенный, хотя можно было лучшего достичь. Что касается вратарей, то я доволен их игрой, были ошибки, но не без этого.

Нет грусти, что покидаю «Рубин»? Покидаю или не покидаю, еще неизвестно. Мы сказали, что о своем решении скажем через несколько дней после «Краснодара». Что касается предстоящей игры, то будет интересная игра. «Краснодар» в Лиге чемпионов. Для нас это интересно – сыграть с хорошей командой, которая на ходу. Есть интерес профессиональный», – сказал Бердыев.