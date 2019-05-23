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    Бердыев: «Нет ли грусти, что покидаю «Рубин»? Покидаю или нет, еще неизвестно»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги сезона и повторил, что решение о своем будущем в клубе он озвучит после матча последнего 30-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    Ранее СМИ сообщили, что 66-летний специалист уйдет из «Рубина» после окончания сезона.

    «Итоги сезона? Я бы сказал, что это переходный период, который связан с решениями, о которых вы знаете. В целом удовлетворительно, потому что пришлось играть практически без нападающих. Позитивно, потому что молодые приняли участие в играх.

    Чей прогресс стоит отметить? Сорокин, Сагитов стал более уверенный, хотя можно было лучшего достичь. Что касается вратарей, то я доволен их игрой, были ошибки, но не без этого.

    Нет грусти, что покидаю «Рубин»? Покидаю или не покидаю, еще неизвестно. Мы сказали, что о своем решении скажем через несколько дней после «Краснодара». Что касается предстоящей игры, то будет интересная игра. «Краснодар» в Лиге чемпионов. Для нас это интересно – сыграть с хорошей командой, которая на ходу. Есть интерес профессиональный», – сказал Бердыев.

    • После 29-ти туров «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице.
    • В случае победы казанцы имеют возможность завершить сезон на девятой строчке. Если проиграют, могут опуститься на 11-ю.
    • Матч «Краснодар» – «Рубин» состоится в воскресенье, 26 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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