«Рома» представила новую форму с молниями в честь бога Юпитера

«Рома» презентовала домашнюю форму на сезоне-2019/20.

Новый комплект выполнен в традиционных для клуба оранжево-красно-белых цветах.

На воротнике, рукавах и гетрах появились молнии, напоминающие о римской мифологии, в частности, о верховном боге Юпитере (аналог греческого Зевса).

«Молния также является отсылкой к волшебству, которое всегда окутывало желто-красных: «Это волшебство. Это «Рома». Рим всегда волшебен», – говорится на официальном сайте «Ромы».