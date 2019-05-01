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    «Рома» представила новую форму с молниями в честь бога Юпитера

    «Рома» презентовала домашнюю форму на сезоне-2019/20.

    Новый комплект выполнен в традиционных для клуба оранжево-красно-белых цветах.

    На воротнике, рукавах и гетрах появились молнии, напоминающие о римской мифологии, в частности, о верховном боге Юпитере (аналог греческого Зевса).

    «Молния также является отсылкой к волшебству, которое всегда окутывало желто-красных: «Это волшебство. Это «Рома». Рим всегда волшебен», – говорится на официальном сайте «Ромы».

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +297

      Grizli4G 57 минут назад

      Форма ничем не отличается от предыдущей. Все сделано в традиционных цветах команды, разве что молнию на футболке добавили

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