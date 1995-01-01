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    «Арсенал» поблагодарил «Локомотив» за путевку в Лигу Европы

    «Арсенал» поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России и поблагодарил столичную команду за возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.

    «Поздравляем. Спасибо за Лигу Европы», – говорится в публикации тульского клуба в твиттере.

    Также в микроблоге «Арсенала» появилась запись, адресованная болельщикам.

    «Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» – в Лиге Европы! 6-е место оружейников в РПЛ и победа «Локомотива» в Кубке России дали нам путевку в еврокубки. Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай «Арсенал»!» – говорится в публикации.

    Тульский «Арсенал» впервые в истории примет участие в еврокубковых турнирах.

    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9630

      sssrspartak 7 минут назад

      УДАЧИ АРСЕНАЛУ КОНЕЧНО,НО КВАЛИФИКАЦИЮ ВРЯД ЛИ ПРОЙДУТ,ХОТЯ ....

      0
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      Рейтинг: +5231

      mihail200606 1 час назад

      Кем играть то будете..

      0
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