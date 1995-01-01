«Арсенал» поблагодарил «Локомотив» за путевку в Лигу Европы

«Арсенал» поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России и поблагодарил столичную команду за возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.

«Поздравляем. Спасибо за Лигу Европы», – говорится в публикации тульского клуба в твиттере.

Также в микроблоге «Арсенала» появилась запись, адресованная болельщикам.

«Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» – в Лиге Европы! 6-е место оружейников в РПЛ и победа «Локомотива» в Кубке России дали нам путевку в еврокубки. Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай «Арсенал»!» – говорится в публикации.

Тульский «Арсенал» впервые в истории примет участие в еврокубковых турнирах.

twit text — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 22 мая 2019 г.