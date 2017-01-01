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    Вальдано: «Возвращение Зидана в «Реал» – это практически подвиг»

    Бывший игрок и тренер «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал решение Зинедина Зидана вернуться в мадридский клуб посреди сезона.

    «На мой взгляд, возвращение Зидана в «Реал» – это практически подвиг. Он понимал, что рискует, но пошел на это. Президент и клуб должны быть ему благодарны. Зидану нужно поставить один памятник на «Сантьяго Бернабеу», а второй – в саду у Флорентино Переса.

    Благодаря присутствию Зидана сезон был завершен куда более мирно, чем могло быть без него. Когда нет спортивного директора, тренер должен брать на себя ответственность принимать решения. Он согласился рискнуть в обмен на то, что сможет контролировать комплектацию состава на следующий сезон», – сказал Вальдано.

    • 46-летний Зидан вернулся в «Реал» 11 марта.
    • Под его руководством команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и четыре раза проиграла.

    Источник: ESPN

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