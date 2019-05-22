Sport24: полиция Самары задержала около 40 фанатов «Локомотива» перед финалом Кубка России

All Caps Are Busters
По информации Sport24, самарская полиция задержала около 35-40 болельщиков «Локомотива» за три часа до начала финала Кубка России с «Уралом».
Московские фанаты находились в одном из кафе, когда туда приехал отряд ОМОНа. Как отмечает источник, персонал не предъявлял жалоб к фанатам. Никаких беспорядков они не совершали.
По приезду в отделение полиции болельщикам объяснили, что в правоохранительные органы поступил звонок о сборе фанатов с кастетами. Их пообещали отпустить на матч после идентификации личностей.
- Игра «Локомотив» – «Урал» проходит на стадионе «Самара Арена».
- «Бомбардир» ведет текстовую-онлайн трансляцию игры.