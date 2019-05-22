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    Sport24: полиция Самары задержала около 40 фанатов «Локомотива» перед финалом Кубка России

    По информации Sport24, самарская полиция задержала около 35-40 болельщиков «Локомотива» за три часа до начала финала Кубка России с «Уралом».

    Московские фанаты находились в одном из кафе, когда туда приехал отряд ОМОНа. Как отмечает источник, персонал не предъявлял жалоб к фанатам. Никаких беспорядков они не совершали.

    По приезду в отделение полиции болельщикам объяснили, что в правоохранительные органы поступил звонок о сборе фанатов с кастетами. Их пообещали отпустить на матч после идентификации личностей.

    Источник: Sport24

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