Sport24: полиция Самары задержала около 40 фанатов «Локомотива» перед финалом Кубка России

По информации Sport24, самарская полиция задержала около 35-40 болельщиков «Локомотива» за три часа до начала финала Кубка России с «Уралом».

Московские фанаты находились в одном из кафе, когда туда приехал отряд ОМОНа. Как отмечает источник, персонал не предъявлял жалоб к фанатам. Никаких беспорядков они не совершали.

По приезду в отделение полиции болельщикам объяснили, что в правоохранительные органы поступил звонок о сборе фанатов с кастетами. Их пообещали отпустить на матч после идентификации личностей.