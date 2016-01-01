Сафонов: «В «Рубине» моим клиентам предлагали перейти в агентство, которое курирует клуб и Бердыев»

Глава «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов рассказал, как «Рубин» рекомендовал своим молодым футболистам, его клиентам, сменить агента. В противном случае, казанцы были готовы применить к игрокам некоторые ограничения в плане тренировок.

«С «Рубином» у нас также произошла неприятная история. Курбан Бердыев в начале сезона советовал молодым игрокам, которые с нами работали, поменять Сафонова на клубного агента. Причем люди общались не только с ребятами из дубля, но и с парнями юного возраста – 14 лет и старше. Удивила эта ситуация.

Не могу говорить за клиентов других агентов, но с моими было вот что: ребятам напрямую сказали, что если будете работать с агентством Сафонова, то станете бегать на тренировках по кругу и все. Если пойдете в агентство, которое курирует Бердыев и «Рубин», тогда будем обращать на вас внимание. Кто-то из ребят ушел, кого-то мы успели убрать из команды. Каждый сделал свой выбор. Сейчас «Рубин» и правда находится в тяжелейшей финансовой ситуации. Все в жизни возвращается», – сказал Сафонов.

За тур до конца чемпионата России «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице.