Братья Миранчуки и Смолов – в атаке у «Локомотива». Погребняк, Панюков и Ильин сыграют в нападении у «Урала»

Не желаю зла Уралу, но зачем он нужен в Европе. ИМХО.
Лучше уж Арсенал......
«Локомотив» и «Урал» назвали стартовые составы на финальный матч Кубка России.
«Локомотив»: Гилерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин.
- Игра пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.