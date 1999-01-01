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    Братья Миранчуки и Смолов – в атаке у «Локомотива». Погребняк, Панюков и Ильин сыграют в нападении у «Урала»

    «Локомотив» и «Урал» назвали стартовые составы на финальный матч Кубка России.

    «Локомотив»: Гилерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин.

    • Игра пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1682

      dyema 1 час назад

      Не желаю зла Уралу, но зачем он нужен в Европе. ИМХО.
      Лучше уж Арсенал......

      0
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      ...
      Рейтинг: +867

      Фанат Рубина > dyema 26 минут назад

      урал при победе в кубке попадет сразу в группу ле..
      а арсенал твой будет почти с начального этапа стартовать в ле чуть ли не со 2 раунда.. + арсенал состоит из пол состава арендованных игроков, которых половину не смогут взять снова в аренду, например джорджевича и бакаева, зенит и спартак не отдадут

      0
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      Рейтинг: +1550

      Рубинище 2 часа назад

      Удачи Уралу.

      1
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      Рейтинг: +867

      Фанат Рубина 2 часа назад

      ПОЗОР РФС...
      за то что не отменили кк бикфалфи, показанную не за что..
      вообще в финале все карточки должны сгорать, чтобы команды которые будут там играть играли в полных составах

      2
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      Рейтинг: +3724

      Агасфер 2 часа назад

      "Уралу"-сатисфакции.

      0
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      Рейтинг: +354

      Киркинитидец 2 часа назад

      Ильин! не ругайси...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1211

      Леха из Твери > Киркинитидец 1 час назад

      А там есть на кого?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Mechanic 2 часа назад

      Урал сильнее Локомотива,внизу написали,люди вы что курите???

      2
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      ...
      Рейтинг: +5791

      KLIM777 > Mechanic 2 часа назад

      не сильнее. За Локомотив играет 11 человек и 3 судьи. Тут по численности уже превосходство

      1
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      Рейтинг: +537

      Genz 2 часа назад

      Урал намного сильнее. Но судья посадит атаки уральцев на свисток, будут частые остановки, пока Смолов случайно не попадет от рикошета в ворота. Судейка нужно заменить в перерыве

      -2
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      ...
      Рейтинг: +440

      klim2m > Genz 2 часа назад

      Ты прям мои мысли прочитал ))))))

      0
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      Рейтинг: +2269

      Fan Loko mik > Genz 2 часа назад

      Пророк, вот так всё и будет! И ЛОКО ВЫИГРАЕТ ЭТОТ МАТЧ!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +6507

      parevg > Fan Loko mik 1 час назад

      Не обращай внимания, тут трое из четырех пророки.
      Все заранее пишут оправдание поражению Урала...
      И, да, ЛОКО - ПОБЕДИТ!!!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1196

      РМЗ 2 часа назад

      Вперёд Урал !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4700

      prezent2017 2 часа назад

      Урал и без Бикфалви выиграет!

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