«Ювентус» достиг принципиальной договоренности с Милинковичем-Савичем

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может перейти в «Ювентус», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, туринский клуб уже достиг принципиальной договоренности с 24-летним футболистом.
Теперь «Ювентусу» предстоит согласовать трансфер серба с «Лацио». В прошлом году президент римлян Клаудио Лотито требовал за него более 100 миллионов евро.
- Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года.
- В текущем сезоне хавбек забил семь голов и сделал четыре результативные передачи в 41 матче.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.