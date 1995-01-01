«Ювентус» достиг принципиальной договоренности с Милинковичем-Савичем

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может перейти в «Ювентус», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, туринский клуб уже достиг принципиальной договоренности с 24-летним футболистом.

Теперь «Ювентусу» предстоит согласовать трансфер серба с «Лацио». В прошлом году президент римлян Клаудио Лотито требовал за него более 100 миллионов евро.