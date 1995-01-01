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    «Ювентус» достиг принципиальной договоренности с Милинковичем-Савичем

    Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может перейти в «Ювентус», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, туринский клуб уже достиг принципиальной договоренности с 24-летним футболистом.

    Теперь «Ювентусу» предстоит согласовать трансфер серба с «Лацио». В прошлом году президент римлян Клаудио Лотито требовал за него более 100 миллионов евро.

    • Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года.
    • В текущем сезоне хавбек забил семь голов и сделал четыре результативные передачи в 41 матче.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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