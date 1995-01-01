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    Крыховяк: «Москва – самая дешевая из европейских столиц, кроме Варшавы»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о том, где проживает в Москве, и по каким причинам выбрал именно это место. Он подчеркнул, что из российская столица – почти самая дешевая из всех европейских.

    – Вы живете здесь, в «Москва-Сити», среди небоскребов. Почему такой выбор?

    – Мог выбрать что-то другое, но понравилось, когда я впервые увидел это место. Сразу захотел здесь жить. Здесь есть все, что нужно. Особенно важна близость к базе: всего 20-25 минут – и я там. Центр – в 15 минутах езды. Это важно в таком сумасшедшем трафике. Так что тут хорошо мне и моей подруге.

    – Я узнал, что в этих небоскребах за 10 тысяч евро можно снять трехкомнатную квартиру. Понимаю, что для такого места это копейки. Реально так?

    – Да, это возможно. 10 тысяч – сильно дешево для этого места, но есть и такие. Стоимость аренды своей, извини, не хочу озвучивать. Скажу только, что в Лондоне и Париже это стоило бы дороже.

    Москва вообще самая дешевая среди европейских столиц, кроме Варшавы. В Париже ты легко и сразу потратишь 20-25 евро на такси. Здесь все дешевле, те же рестораны. При том, что большой разницы нет.

    – Вас это шокировало?

    – Нет. Я же из Польши, цены там еще ниже, чем в Москве.

    И хочу сказать важную вещь: все игроки зарабатывают много денег, потому что в футболе их в целом много. Но до того, как они стали богатыми, они были обычными людьми. Каждый из нас очень тяжело работал, чтобы стать тем, кем он является сейчас. Каждый помнит, что ему приходилось трудно. И я думаю, что до этого момента 90-95% игроков были бедными. Об этом важно помнить. Даже если у тебя есть немного больше денег сейчас, не теряй голову.

    Путь к профессиональному футболу такой сложный, такой длинный, что важно не забывать, откуда ты пришел. Многие футболисты пришли из маленьких городов, бедных семей. Надо уважать свои корни.

    – Вы знаете примеры других футболистов, которые теряли голову из-за денег?

    – Знаю, но не хочу говорить имена, потому что всегда легко потерять голову, когда тебе 20, у тебя есть деньги и возможность жить в таких городах, как Москва, Лондон, Париж. Когда много возможностей расслабляться, делать что-то веселое. Но делай это с головой.

    • Поляк перешел в «Локомотив» из «ПСЖ» летом 2018 года.
    • В текущем сезоне 29-летний футболист провел за железнодорожников 37 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2480

      Yev 18 минут назад

      Это ты хлопчек, еще в Кишенёве и Тиране не был. Но у тебя всё впереди.

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      Рейтинг: +5222

      mihail200606 33 минуты назад

      Он в Скандинавии не был, видимо..

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      Рейтинг: +1517

      InterMilLano1908 1 час назад

      Россия вообще дешевая страна сейчас

      0
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      Рейтинг: +3106

      порт 1 час назад

      Да и люди там такие же.

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