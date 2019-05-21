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    Уткин: «Жеребьевка к «Зениту» благосклонна примерно с тех пор, как «Газпром» стал спонсором ЛЧ. Это чистое совпадение»

    Комментатор, журналист и ведущий Василий Уткин порассуждал о том, что ждет «Зенит» в Лиге чемпионов.

    Петербуржцы, как чемпионы России, будут в первой корзине при жеребьевке группового раунда.

    «Зенит» выступит в ЛЧ впервые с осени 2015 года.

    «Перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов зависят от жеребьевки. Ни одна из российских команд не может играть в Лиге чемпионов с позиции силы. «Зенит», как чемпион России, будет маткой группы. Но «Локомотив» тоже попал в матки группы, а в качестве соперника у него была девятая по рейтингу команда – «Порту». Поэтому все зависит от жеребьевки.

    Как правило, к «Зениту» она благосклонна. И примерно с тех пор, как «Газпром» является одним из титульных спонсоров Лиги чемпионов. Так совпало. Это чистое совпадение», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +347

      lexazenit_89 6 минут назад

      Чё-то разкряколся утиный жиробас не нашутку!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1658

      Челнинец 34 минуты назад

      а че толку от этой жеребьевки, если все команды выше уровня Зени, все равно всем просирают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4692

      prezent2017 38 минут назад

      Завидно, да, ср.аная утка?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1410

      giluxa1963 49 минут назад

      кто платит тот и заказывает музыку обиженный ты наш

      1
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      Рейтинг: +3689

      3a zenit 1 час назад

      так давай жиробас обвини напрямую УЕФА в подтасовке жребия.Очко жмёт?

      3
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      Рейтинг: +723

      алдан2014 1 час назад

      Стёб засчитан по делу.Только без Газпрома по сути и зенита не было

      0
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