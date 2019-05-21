Уткин: «Жеребьевка к «Зениту» благосклонна примерно с тех пор, как «Газпром» стал спонсором ЛЧ. Это чистое совпадение»

Комментатор, журналист и ведущий Василий Уткин порассуждал о том, что ждет «Зенит» в Лиге чемпионов.

Петербуржцы, как чемпионы России, будут в первой корзине при жеребьевке группового раунда.

«Зенит» выступит в ЛЧ впервые с осени 2015 года.

«Перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов зависят от жеребьевки. Ни одна из российских команд не может играть в Лиге чемпионов с позиции силы. «Зенит», как чемпион России, будет маткой группы. Но «Локомотив» тоже попал в матки группы, а в качестве соперника у него была девятая по рейтингу команда – «Порту». Поэтому все зависит от жеребьевки.

Как правило, к «Зениту» она благосклонна. И примерно с тех пор, как «Газпром» является одним из титульных спонсоров Лиги чемпионов. Так совпало. Это чистое совпадение», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».