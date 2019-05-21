В воскресенье «Зенит» проведет чемпионский парад в Санкт-Петербурге

«Зенит» отпразднует победу в Премьер-лиге чемпионским парадом.

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26-го мая.

«В рамках первой части чемпионского парада зенитовцы пройдут на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубая флотилия, в которую войдут корабли с болельщиками, начнет движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. Финальной точкой водной части парада станет причал у Шереметьевского дворца.

Затем команда пересядет на золотой автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Заключительной точкой парада станет стадион «Петровский», куда команда поедет через Стрелку Васильевского острова», – говорится в заявлении на официальном сайте «Зенита».