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    В воскресенье «Зенит» проведет чемпионский парад в Санкт-Петербурге

    «Зенит» отпразднует победу в Премьер-лиге чемпионским парадом.

    Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26-го мая.

    «В рамках первой части чемпионского парада зенитовцы пройдут на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубая флотилия, в которую войдут корабли с болельщиками, начнет движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. Финальной точкой водной части парада станет причал у Шереметьевского дворца.

    Затем команда пересядет на золотой автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Заключительной точкой парада станет стадион «Петровский», куда команда поедет через Стрелку Васильевского острова», – говорится в заявлении на официальном сайте «Зенита».

    • В воскресенье петербуржцы примут «Енисей» в матче заключительного тура РПЛ. Игра начнется в 14:00 мск.
    • «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в истории. Команда досрочно выиграла титула 4 мая.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4692

      prezent2017 39 минут назад

      Надо сначала хоть аутсайдера обыграть.

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