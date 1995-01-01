Генеральный директор «Рубина» Сайманов: «Хотим построить крышу на «Казань-Арене»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в эфире программы «Инсайдеры» рассказал, как клуб планирует бороться с низкой посещаемостью на «Казань-Арене».

Почему на «Рубин» так мало ходит народа? Одна из причин – холодно. У нас регион такой, что здесь прохладно. У нас есть мечта. Всегда приходит на стадион руководство республики, и мы это обсуждали: сделать крышу.

Я разговаривал с нашим министром, он сказал, что это возможно. Все металлоконструкции были сделаны с запасом, и все это позволяет сделать перекрытие крыши, – сказал Сайманов.