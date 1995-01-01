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    Генеральный директор «Рубина» Сайманов: «Хотим построить крышу на «Казань-Арене»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в эфире программы «Инсайдеры» рассказал, как клуб планирует бороться с низкой посещаемостью на «Казань-Арене».

    Почему на «Рубин» так мало ходит народа? Одна из причин – холодно. У нас регион такой, что здесь прохладно. У нас есть мечта. Всегда приходит на стадион руководство республики, и мы это обсуждали: сделать крышу.

    Я разговаривал с нашим министром, он сказал, что это возможно. Все металлоконструкции были сделаны с запасом, и все это позволяет сделать перекрытие крыши, – сказал Сайманов.

    • Арена была построена в мае 2013 года.
    • Ее вместимость – 45 379 человек.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1317

      TOL47 1 час назад

      Где проект и его стоимость? Пока поговорили мужики за стаканчики, а наутро всё забыли

      0
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      Рейтинг: +547

      Борат 1 час назад

      лучше манеж на 3 тыщи рыл, а стадион продайте - он вам не нужен.

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      Рейтинг: +40

      Artemka444 1 час назад

      в клубе проблем выше крыши и так!!!!

      0
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      Рейтинг: +3704

      Агасфер 1 час назад

      Зачем? Для 3000 болельщиков? На команду денег нет,а крышу построить надо.Видимо ,всё-таки -"крышу"...

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      Рейтинг: +12910

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      " Достижениям нет предела, пока жива мечта", - сказал вчера Роналду. Казань на правильном пути!...( если только разговор идёт о крыше в прямом смысле слова)

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      Рейтинг: +859

      Фанат Рубина 2 часа назад

      тепловые пушки лучше поставьте. как в леверкузене..
      по моему это удовольствие дешевле чем крыша

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      Рейтинг: +146

      Маракушев 2 часа назад

      Тандыр большой постройте, может кто то ходить начнёт.

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