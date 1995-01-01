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    Адвокат Мамаева: «Рассчитываем, что приговор будет изменен, и Павла освободят в зале суда»

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что сегодня подал апелляцию на приговор в отношении футболиста.

    – Жалоба подана всеми защитниками до конца дня. Мы рассчитываем, что приговор будет изменен. В частности, исключена статья «хулиганство» – то есть самая тяжкая статья, которая вменялась. В связи с тем, что срок уже отбыт, мы будем просить освободить моего подзащитного в зале суда.

    – Пока в силу приговор не вступил, Павел остается игроком «Краснодара»?

    – Совершенно верно. По трудовому законодательству работодатель не имеет права этого делать. Прекращение трудовых отношений может быть в следствие вступившего в силу решения суда.

    • В октябре прошлого года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая Тверской суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам.

    Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19347

      афоня72 54 минуты назад

      Задолбало уже...про футбол пора .

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      Рейтинг: +4487

      piligrim1986 54 минуты назад

      ага, и извинения принесут))) а Пака там же опять стулом жахнут))))

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      Рейтинг: +4418

      84aivengo 1 час назад

      Галицкий в любом случае церемониться не будет

      0
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      Рейтинг: +1326

      VSt 2 часа назад

      Это уж как пойдет. Могут освободить в зале суда, а могут и накинуть по просьбе прокурора.
      Сериал затянулся. Режиссер никак не может остановиться

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      Рейтинг: +233

      Ганнибал Лектор > VSt 1 час назад

      У режиссера, видимо, других проблем нет.Уровень реальных доходов населения падает, качество жизни тоже, санкции никто отменять не собирается, зато на примере несчастных футболистов кто-то тешит свое самолюбие

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