Адвокат Мамаева: «Рассчитываем, что приговор будет изменен, и Павла освободят в зале суда»

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что сегодня подал апелляцию на приговор в отношении футболиста.

– Жалоба подана всеми защитниками до конца дня. Мы рассчитываем, что приговор будет изменен. В частности, исключена статья «хулиганство» – то есть самая тяжкая статья, которая вменялась. В связи с тем, что срок уже отбыт, мы будем просить освободить моего подзащитного в зале суда.

– Пока в силу приговор не вступил, Павел остается игроком «Краснодара»?

– Совершенно верно. По трудовому законодательству работодатель не имеет права этого делать. Прекращение трудовых отношений может быть в следствие вступившего в силу решения суда.

В октябре прошлого года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин , его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

, его младший брат и были арестованы на два месяца по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая Тверской суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам.

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева